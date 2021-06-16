e-Okul karne notu görüntüleme! e-Okul karne hesaplama...

Milyonlarca öğrenci ve veli e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni ziyaret etmeye devam ediyor. Her gün ziyaretçiler tarafından tıklanan e-okul karne notu görüntüleme yöntemi merak konusu oldu. Okullarda ikinci dönemin son günlerine yaklaşılmasıyla beraber, Bakan Selçuk dijital karne notları için tarih de verdi. Peki e-Okul karne notu görüntüleme nasıl yapılır?

E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Veliler ve öğrenciler e-okul sistemi üzerinden karne nasıl görüntülenir sorusunu merak ediyor. E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi çeşitli puan durumlarını sisteme giriyor. Öğrenciler ve veliler aynı ekran üzerinden bu verilere ulaşabiliyor. Yoğun ilgi gösterilensisteme aşağıdaki link üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ VE KARNE NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bİr canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" şeklinde konuştu.

MEB; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgelerine 18 Haziran tarihinde e-Okul üzerinden erişebileceğini, ardından telafi eğitimi programının uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

