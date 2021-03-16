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E okul neden açılmıyor? E okul giriş sorunu

16.03.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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E okul neden açılmıyor? E okul giriş sorunu

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sınav sonuçları, devamsızlık durumları, ders notları gibi eğitim hayatlarıyla ilgili birçok bilginin yer aldığı e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde dün öğlen saatlerinden beri problem yaşanıyor. E okul giriş ekranından sonra öğrenci bilgileri giriliyor ancak site hata vererek girişi engelliyor. Birçok öğrenci bu durumunun sebebini merak ediyor.

Her gün milyonlarca öğrencinin kullandığı e-okul sistemindeki bu problemin en kısa sürede çözüleceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta sınavların yüz yüze yapılmasının ardından öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için e-okul sistemini kullanıyor. Dün öğlen saatlerinde gerçekleşmeye başlayan sıkıntının yoğunluktan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

E-OKUL’A NEDEN GİRİLMİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 8 Mart haftası başlayan lise ve ortaokul öğrencilerinin sınavları, bu hafta itibariyle sonuçları yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Öğretmenler ve öğrencilerin siteyi yoğun bir şekilde kullanması sebebiyle problem yaşandığı düşünüldü.

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E-OKUL NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci numarasını karşınıza çıkan ekrana yazıp giriş butonuna tıklayın.
e-Okul VBS sistemi ile eğitim hayatınıza dair tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

E-OKUL VBS NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
e-okul Milli Eğitim Bakanlığı
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