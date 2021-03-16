E okul neden açılmıyor? E okul giriş sorunu

Her gün milyonlarca öğrencinin kullandığı e-okul sistemindeki bu problemin en kısa sürede çözüleceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta sınavların yüz yüze yapılmasının ardından öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için e-okul sistemini kullanıyor. Dün öğlen saatlerinde gerçekleşmeye başlayan sıkıntının yoğunluktan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

E-OKUL’A NEDEN GİRİLMİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 8 Mart haftası başlayan lise ve ortaokul öğrencilerinin sınavları, bu hafta itibariyle sonuçları yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Öğretmenler ve öğrencilerin siteyi yoğun bir şekilde kullanması sebebiyle problem yaşandığı düşünüldü.

E-OKUL NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci numarasını karşınıza çıkan ekrana yazıp giriş butonuna tıklayın.

e-Okul VBS sistemi ile eğitim hayatınıza dair tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.