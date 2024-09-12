E-Yaygın nedir, e- Yaygın sistemine nasıl giriş yapılır? E-Yaygın giriş

Devletin bir hizmeti olan e-Devlet platformu sayesinde artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları farklı alanlarda birçok resmî işi kurum ve kuruluşlara gitmeden yürütebiliyor. Randevu alma, dosya takibi, belge oluşturma gibi birçok işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyorken, devlete ait kurum ve kuruluşların uygulamaları ya da internet siteleri sayesinde de çeşitli işlemler online olarak yürütülebiliyor.

E-Yaygın nedir?

E-Yaygın MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) kurumuna ait olan bir sistemdir. E-Yaygın (Yaygın Eğitim Bilgi Sistemi), Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ait seminer, kurs ve çeşitli etkinliklerin elektronik ortamda sanal olarak kayıt altına alınabildiği bir sistemin adıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı dahilinde görevi bulunan, kadrosu olan herkes ve diğer tüm resmî kurumlarda çalışan kişiler bu sistem üzerinden yararlanabilir. Ayrıca emekliler de e-Yaygın platformunu hem uygulama hem de internet sitesi üzerinden kullanabilir.

E- Yaygın sistemine nasıl giriş yapılır?

E-Yaygın girişini hem direkt olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olan resmî internet sitesinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilmek mümkündür. Başvuru yapmak için de yine bu iki yol da geçerli olur.

E-Yaygın e-Devlet girişi yapabilmek için şu adımlar takip edilir:

E-Devlet sistemine kişiye özel şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılır.

Açılan sitede ana sayfadaki arama kısmına e-Yaygın yazılır.

Çıkan menüden ilgili uygulama seçilerek ilerlenir.

Direkt olarak arama motoruna e-Yaygın yazılarak da sistem girişi yapabilmek mümkündür. E-Yaygın MEBBİS girişi de çıkan seçenekler arasında yer alır. Resmî bir internet hizmeti olan e-Yaygın sistemi üzerinden şu kişiler işlem yapabilir: