e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav tarihi belli oldu!

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/3) İspanyolca/İtalyanca sınav tarihi ise 25 Nisan 2021 olarak açıklandı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/2) Farsça sınavı ise 24 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. Adayları başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/2 Farsça), 24 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45’de yapılacak. Başvurular 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 24 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/3 İspanyolca/İtalyanca), 25 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45’de yapılacak. Başvurular 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 25 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 yılında toplamda 13 tane e-YDS sınavı gerçekleşecek.
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/4 İngilizce), 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 31 Mart-29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 8 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca), 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 26 Şubat-29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 9 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/7 Almanca/Fransızca), 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 30 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/8 İngilizce), 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Mayıs-10 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 19 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce), 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 15 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 10 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/11 İngilizce), 21 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 28 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 21 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/12 İngilizce), 25 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Ağustos-16 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 25 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/13 İngilizce), 13 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Eylül-4 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 13 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak.
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