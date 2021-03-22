HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav tarihi belli oldu!

e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav tarihi belli oldu!

22.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/3) İspanyolca/İtalyanca sınavının başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Birçok vatandaşın beklediği yabancı dil sınavı başvuru tarihleri 26 Şubat – 14 Nisan tarihleri arasında alınacak. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/2) Farsça sınavı başvuruları da yine 26 Şubat – 14 Nisan tarihleri arasında alınacak.

e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav tarihi belli oldu!

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/3) İspanyolca/İtalyanca sınav tarihi ise 25 Nisan 2021 olarak açıklandı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/2) Farsça sınavı ise 24 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. Adayları başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

e-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/2 Farsça), 24 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45’de yapılacak. Başvurular 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 24 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/3 İspanyolca/İtalyanca), 25 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45’de yapılacak. Başvurular 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 25 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 yılında toplamda 13 tane e-YDS sınavı gerçekleşecek.

ösym giriş ekranı

2021 e-YDS SINAV TARİHLERİ

  • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/4 İngilizce), 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 31 Mart-29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 8 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

  • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca), 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 26 Şubat-29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 9 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

  • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/6 İngilizce), 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 28 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçar 29 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

    • ösym

    • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/7 Almanca/Fransızca), 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 30 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

    • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/8 İngilizce), 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Mayıs-10 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 19 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

    • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce), 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 15 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 10 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

    • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça), 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 16 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

    yds1

    • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/11 İngilizce), 21 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 28 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 21 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

    • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/12 İngilizce), 25 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Ağustos-16 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 25 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

  • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/13 İngilizce), 13 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Eylül-4 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 13 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak.

  • 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/14 İngilizce),11 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 17 Kasım-2 Aralık 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 11 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

    • ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
    TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
    Anahtar Kelimeler:
    ÖSYM YDS
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Okuyucu Yorumları 0 yorum

    İlginizi Çekebilir

    2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

    2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

    Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

    2020’nin en çok tartışılan filmleri

    2020’nin en çok tartışılan filmleri

    Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

    Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

    Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

    Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

    Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

    Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

    Diğer Haberler

    Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Selçuk açıkladı

    Okullar ne zaman kapanacak?

    Gökçeada'da koronavirüs alarmı! 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

    Bir ilçede koronavirüs alarmı! Okullardaki eğitime ara verildi

    TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama

    TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TUS kolay mıydı, zor muydu? 2021 TUS sınav yorumları...

    TUS 2021 yorumları

    TUS tercihleri ne zaman? İşte 2021 TUS tercih rehberi ile ilgili detaylar...

    TUS tercihleri ne zaman

    Yatay geçiş sınavları iptal mi edilecek? YÖK'ten yatay geçiş sınavı açıklaması

    Yatay geçiş sınavları iptal mi edilecek? YÖK'ten yatay geçiş sınavı açıklaması

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.