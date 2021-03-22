e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav tarihi belli oldu!

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/3) İspanyolca/İtalyanca sınav tarihi ise 25 Nisan 2021 olarak açıklandı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/2) Farsça sınavı ise 24 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. Adayları başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

e-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/2 Farsça), 24 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45’de yapılacak. Başvurular 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 24 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/3 İspanyolca/İtalyanca), 25 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45’de yapılacak. Başvurular 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 25 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 yılında toplamda 13 tane e-YDS sınavı gerçekleşecek.

2021 e-YDS SINAV TARİHLERİ