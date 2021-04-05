EBA TV haftalık canlı ders programı | 5 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

TRT EBA TV canlı yayını üzerinden Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, İngilizce, Arapça, Türk dili ve edebiyatı, yabancı öğrenciler için Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, dinler tarihi gibi birçok dersler canlı olarak işleniyor…

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 5 NİSAN 2021 - 11 NİSAN 2021

ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV

5 NİSAN 2021 - 11 NİSAN 2021

EBA UZAKTAN EĞİTİM 2020 - 2021 DERS PROGRAMI DERS SAATLERİ (İLKOKUL LİSE ORTAOKUL) TÜM SINIFLAR



