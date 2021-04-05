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EBA TV haftalık canlı ders programı | 5 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

05.04.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitimin devam ettiği bu dönemlerde EBA TV üzerinden yapılan yayınlarla dersler işleniyor. İlkokul, ortaokul ve liselerin EBA TV ders programları ise haftalık olarak yayınlanıyor.  

EBA TV haftalık canlı ders programı | 5 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

TRT EBA TV canlı yayını üzerinden Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, İngilizce, Arapça, Türk dili ve edebiyatı, yabancı öğrenciler için Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, dinler tarihi gibi birçok dersler canlı olarak işleniyor…

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 5 NİSAN 2021 - 11 NİSAN 2021

EBA TV haftalık canlı ders programı | 5 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

EBA TV haftalık canlı ders programı | 5 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV

5 NİSAN 2021 - 11 NİSAN 2021

EBA TV haftalık canlı ders programı | 5 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

EBA TV haftalık canlı ders programı | 5 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

EBA TV haftalık canlı ders programı | 5 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

EBA UZAKTAN EĞİTİM 2020 - 2021 DERS PROGRAMI DERS SAATLERİ (İLKOKUL LİSE ORTAOKUL) TÜM SINIFLAR

EBA TV haftalık canlı ders programı | 5 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı


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Anahtar Kelimeler:
eba
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