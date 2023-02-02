Ebe yaşadıklarını teker teker anlattı! Hamile kadınların vajinalarından çıkanlar şok etti

Doğum sürecinde doktorlar ve ebeler farklı anlara şahit olabiliyor. Bu mesleklere yıllarını adayanlar yaşadıklarını teker teker anlatıyor. 10 yıldır ebelik yaptığını paylaşan Piroska, The Sun'a hamile kadınların vajinalarından çıkan tuhaf maddeleri anlattı.
The Sun'a "en iyilerinden birini" açıklayan Piroska, doğum yapmak üzere olan bir kadının vajinasının içinde bir çift bikini altı bulduğunu anlattı. Piroska şunları söyledi: "Uzun süredir oradaydı, en küçük ipli bikini altı. Sadece bunları çıkarmam gerekiyor' dedim ve 'Ah, bunları yaklaşık dokuz aydır görmedim' dedi.
“Dokuz ay kadar önce, birkaç kadeh şarap içtikten sonra sahilde seks yapıyordu ve üzerinde minicik yandan bağlananlardan bir bikini vardı. Bağlar çözülmüştü ve bikinisi yere düşmemişti, içeri girmişti.
Piroska, nesnelerin serviksin arkasına takılabileceğini veya etrafına dolanabileceğini ve bunun da muayene sırasında oldukça az sayıda beklenmedik bulguya yol açabileceğini söyledi. “Süpürgenin plastik tepesi kesinlikle sürpriz oldu. Ayrıca kaybolan tamponları, takma tırnakları, yerinden çıkmış piercingleri ve kalem kapaklarını da keşfettim.
"Hastalar için daha da utanç verici olan şey, malzemeleri havaalanında sıvılar için kullandığınıza benzer bir plastik torbaya koyup onları görmeleri ve ne yapmak istediklerine karar vermeleri için onlara geri vermemiz."
Vajinanın içine sıkışmış herhangi bir yabancı cisim enfeksiyona yol açabileceği için endişe vericidir. Piroska, "Herhangi bir olağandışı akıntı, koku veya rahatsızlık hissediyorsanız çekinmeyin, gelin ve kontrol ettirin, Hepsini gördük." dedi.