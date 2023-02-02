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Ebe yaşadıklarını teker teker anlattı! Hamile kadınların vajinalarından çıkanlar şok etti

02.02.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik süreci kadınlar için oldukça heyecanlı ve stresli geçebiliyor. Bu süreç boyunca doğumda yaşayacaklarını düşünen anne adaylarının bilinçli kararlar vermeleri gerekiyor. Doğum sırasında oldukça ilginç anlar yaşanabiliyor. Yıllardır ebelik yapan bir kadın hamile kadınların vajinalarından çıkanları paylaştı.

Ebe yaşadıklarını teker teker anlattı! Hamile kadınların vajinalarından çıkanlar şok etti

Doğum sürecinde doktorlar ve ebeler farklı anlara şahit olabiliyor. Bu mesleklere yıllarını adayanlar yaşadıklarını teker teker anlatıyor. 10 yıldır ebelik yaptığını paylaşan Piroska, The Sun'a hamile kadınların vajinalarından çıkan tuhaf maddeleri anlattı.

BİKİNİ ALTI ŞOK ETKİSİ YARATTI

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The Sun'a "en iyilerinden birini" açıklayan Piroska, doğum yapmak üzere olan bir kadının vajinasının içinde bir çift bikini altı bulduğunu anlattı. Piroska şunları söyledi: "Uzun süredir oradaydı, en küçük ipli bikini altı. Sadece bunları çıkarmam gerekiyor' dedim ve 'Ah, bunları yaklaşık dokuz aydır görmedim' dedi.

BİKİNİNİN DÜŞMEDİĞİNİ FARK ETMEDİ

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“Dokuz ay kadar önce, birkaç kadeh şarap içtikten sonra sahilde seks yapıyordu ve üzerinde minicik yandan bağlananlardan bir bikini vardı. Bağlar çözülmüştü ve bikinisi yere düşmemişti, içeri girmişti.

KAYBOLAN TAMPONLAR VE TAKMA TIRNAKLAR ÇIKARTILIYOR

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Piroska, nesnelerin serviksin arkasına takılabileceğini veya etrafına dolanabileceğini ve bunun da muayene sırasında oldukça az sayıda beklenmedik bulguya yol açabileceğini söyledi. “Süpürgenin plastik tepesi kesinlikle sürpriz oldu. Ayrıca kaybolan tamponları, takma tırnakları, yerinden çıkmış piercingleri ve kalem kapaklarını da keşfettim.

HASTALARA YABANCI MADDELERİ NE YAPMAK İSTEDİKLERİ SORULUYOR

"Hastalar için daha da utanç verici olan şey, malzemeleri havaalanında sıvılar için kullandığınıza benzer bir plastik torbaya koyup onları görmeleri ve ne yapmak istediklerine karar vermeleri için onlara geri vermemiz."

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ÇEKİNMEDEN DOKTORA BAŞVURUN

Vajinanın içine sıkışmış herhangi bir yabancı cisim enfeksiyona yol açabileceği için endişe vericidir. Piroska, "Herhangi bir olağandışı akıntı, koku veya rahatsızlık hissediyorsanız çekinmeyin, gelin ve kontrol ettirin, Hepsini gördük." dedi.


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