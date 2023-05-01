Ebeveynlerinin akıl sağlığını test eden 15 çocuk! Sesten değil sessizlikten korkun

Çocuk sahibi olmak sonsuz bir sevgi ve eğlence kaynağı olsa da alınan sorumluluklar ve çocukların sonuçlarını düşünemeyerek yaptıkları davranışlar oldukça zorlayıcı olabiliyor. Miniklerin yaramazlıkları da anne babalarının sabır ve huzur sınırlarını aşıyor, geriye sadece gülmek ve bu anları paylaşmak kalıyor.

Büyüklerimizin dediği gibi çocukların sesi değil sessizliğin arkasında yaptıkları daha büyük olaylar olabiliyor. Yaramaz çocuklarının anlarını paylaşan ebeveynler birçok sosyal medya kullanıcısını güldürdü.

1- “Beş yaşındaki çocuk, minibüsün bir tarafından diğer taraftaki kafalık üzerinden emniyet kemerini çekti ve gerginleşti. Emniyet kemeri benim modelimdeki kafalık yerinden çıkacak şekilde tasarlanmadı, bu yüzden aylardır bu şekilde sıkışmış durumda.”





2- “Tamamen görünmez”



3- “Her yüzeyde tebeşir aşaması”



4- “Kızım uzun bir araba yolculuğunda eşimin telefonunu aldı. İnternetten tüm Barbie rüya evlerini sipariş etti."



5- “Kardeşim eski telefonunu sebepsiz yere mahvetti.”



6- "Çok yavaş akan bir tuvalet, en ironik tuvalet tıkanıklığını keşfetmeme yol açtı."



7- “Yepyeni bir paket cipsi, sadece kaseden yemek için köpek kasesine döktüm.”



8- “Ortaokul öğrencileri otomotiv mağazamızı ziyaret etti ve olayı örtbas etmeye çalıştı.”



9-“Bir şeyler atıştırmak için banyodan bir kalıp sabun çıkardı ve ben onu yemeye devam etmesine izin vermeyince kriz geçirdi.”



10- “Küçük bir neşe demeti”



11- "Bugün bebek yağının kalıcı kalemi erittiğini öğrendim."



12- “6 yaşındaki kızım dün gece bu 'bilim deneyini' yaptı. Ayrıca onu yepyeni komşularımızın kapısına 'hoş geldin hediyesi' olarak bırakmaya karar verdi. Bu sabah garip bir giriş oldu.”



13- “Çocuklarımdan biri eve zehirli sarmaşık getirdi ve şimdi ellerim böyle. Her yumru bir kabarcıktır.”



14- "Görünüşe göre çocuklarım Jenga'yı oynamanın yeni bir yolunu bulmuş."



15- “Oğlum bir şekilde duvara delik açmış.”





