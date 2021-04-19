Ebru Şahin Akın Akınözü'nü takipten çıkardı! Hercai setinde kavga!

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai dizisnin setinde kavga çıktığı konuşuluyor. İddiaya göre, çekimleri Mardin'de gerçekleşen dizinin setine Akın Akınözü geç kalınca kendisini uyaranlara karşı büyük bir tepki verdi. Yaşanan olayın ardından ise rol arkadaşı Ebru Şahin Akın Akınözü'nü takipten çıkardı.

Hercai dizisinin setinde kavga iddiası

Ebru Şahin, Akın Akınözü'nü takipten çıkardı.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin final bölümü çekilen Mardin'deki setinde yine kavga çıktığı iddia edildi.

İddialara göre, dizide Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün sete gecikmesinin ardından büyük bir gerginlik yaşandı.

Kendisine yapılan uyarılara sinirlenen Akınözü'nün karavanı dağıttığı ifade edildi.

Yine iddiaya göre yapım koordinatörünün de üzerine yürüyen Akın Akınözü araya girerek kendisini sakinleştirmeye çalışanlara rağmen seti terk etti.

Tüm dizi ekibinin çekimlerin başlaması için Akınözü'nü beklediği belirtildi.