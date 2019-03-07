HABER

Ebru Yaşar’dan kadınlar günü açıklaması: “Erkeksiz de olmaz”

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Şişli’de düzenlenen konserde sahne aldı.

Ebru Yaşar’dan kadınlar günü açıklaması: “Erkeksiz de olmaz”

Şarkıcı Ebru Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Şişli’de düzenlenen konserde sahne aldı. Kadınlarla erkeklerin bir bütün olduğunu ifade eden Yaşar erkeklere seslenerek, “Bizi sevdiğiniz zaman her şeyi sizlerin önünüze sermeye hazır oluyoruz” dedi.
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Şişli’de düzenlenen bir konserde kadınlarla bir araya geldi. Sevilen parçalarını kadınlar için seslendiren sanatçı şarkı arasında da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili konuştu. Dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm kadınların kadınlar gününü kutlayarak sözlerine başlayan Ebru Yaşar erkeklerle beraber kadınlar bir bütün olduğunu ifade etti.
Kadınlar olarak erkeklerden biraz daha sevgi istediklerini belirten Yaşar şöyle konuştu:
“Ben öncelikle bir kadın olarak buradaki kadınların sonra da dünyanın dört bir tarafında olan bütün kadınların, hayatın gerçek kahramanlarının dünya kadınlar gününü kutluyorum. Ne güzel böyle kadın kadına. Tabi arada var böcekler var, olacak. Kadınların arasında böcekler olmazsa olmaz. Erkeksiz de olmaz, bizler bir bütünüz. Ama biz dünyadaki bütün erkeklerden ne istiyoruz kadınlar olarak? Birazcık daha anlayış, birazcık daha sevgi istiyoruz gerisi teferruat. Aslında sevgi her şeyi çözüyor. Kedi gibiyiz, bizi sevdiğiniz zaman dünyanın en mutlu yaratıkları oluyoruz ve her şeyi sizlerin önünüze sermeye hazır oluyoruz.”

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Ünlü manken Tuğçe Aral’dan özel çocuklara sürpriz ziyaretÜnlü manken Tuğçe Aral’dan özel çocuklara sürpriz ziyaret
İki ünlü komedyen aynı albümdeİki ünlü komedyen aynı albümde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Duruşma bitti! İşte Ahmet Kural ve Sıla'nın savunmaları

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Çıplak fotoğrafları var

Çıplak fotoğrafları var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

İşte unutulmayan dizi aşıkları

İşte unutulmayan dizi aşıkları

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.