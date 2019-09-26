Ecem Balcı'nın otopsi raporu korkunç gerçeği ortaya çıkardı

5 Ocak 2018 tarihinde Ecem Balcı'nın (17) ortadan kaybolmasının ihbar edilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Balcı’nın annesi Esra Ercömert’in bir not bırakarak intihar etmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ecem’in annesinin arkadaşı olan Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına aldı. Süleyman K.’nin emniyette verdiği ifadesinde Ecem’in gömülü olduğu yeri itiraf etmesinin ardından, Ecem’in cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu.
Cesedin bulunmasının ardından Süleyman K., Ecem’i öldürüp gömdüğünü itiraf ettikten sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süleyman K. görülen duruşmalarda ise Ecem’i öldürdüğünü reddederken, mahkemece talep edilen Adli Tıp raporunda Ecem’in öldürülme şekli belirlendi. Söz konusu raporda, Süleyman K.’nin emniyette verdiği iddia edilen ifadede belirttiği gibi Ecem’in ölümünün boyun ve göğsünü sıkmaya bağlı olarak nefes almaması sonrası meydana geldiği tespit edildi.
İĞRENÇ SAVUNMA!
Daha önceki duruşmalarda Ecem'in, annesinin sevgilisinden hamile kaldığını söyleyen katil zanlısı Süleyman K., savunmasında; "Ecem zaten bakire değildi" diyerek, olayın üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia etmişti.
Temmuz ayında görülen davada Süleyman K.'nin daha önce evinden çıkan tarihi eserlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında avukatlığını yapan Halit Demeç tanık olarak katılmıştı.
(İHA)
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