HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Economist: Türkiye'de hükümet Covid-19 salgını sırasında da sivil toplumu hedef aldı

Economist: Türkiye'de hükümet Covid-19 salgını sırasında da sivil toplumu hedef aldı

15.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Economist: Türkiye'de hükümet Covid-19 salgını sırasında da sivil toplumu hedef aldı

Haftalık The Economist, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla ilgili verileri ve şeffaflığı sorgulanan hükümetin, eleştirel sesleri hemen terörle ilişkilendirdiğini yazıyor.

Haftalık The Economist dergisinin son sayısında Türkiye ile ilgili bir değerlendirme yer aldı. Dergi, C**ovid-19 salgını konusunda hükümetin açıkladığı vaka ve ölüm sayılarında tutarsızlıklar olduğunu, eleştirel seslere baskılar**ın arttığını yazdı.

Değerlendirme şu satırlarla başlıyor:

"Adli tıp uzmanı doktor Şebnem Korur Fincancı ve bir çok başka doktor uzun süre Türkiye'nin Covid-19 rakamlarında bir tuhaflık olduğunu ısrarla dile getirmişti. Normalin üzerindeki ölümlerin ülke çapında sayısı, açıklanan virüs ölümleri rakamlarının çok üzerindeydi. Vaka sayıları kuşku çekecek kadar düşüktü. Haklı oldukları Kasım ayı sonunda hükümet belirti göstermeyen vakaları saymayı aylar önce bıraktığını açıklayınca anlaşıldı. Bunları yeniden saymaya başladığında vaka sayıları 7 binlerden 30 binin üzerine fırladı."

Economist, bu yıl 61 yaşına giren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, itirazlarına karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "terörist" diye yaftalandığını, AKP'nin koalisyon ortağı MHP'nin liderinin ise Türk Tabibleri Birliği'nin kapatılması çağrıları yaptığını kaydediyor.

Yazıda daha sonra yeni bir yasal düzenlemeye dikkat çekiliyor:

"Erdoğan ve milliyetçi müttefiklerinin şimdi canlarını sıkan doktorlar ve diğer benzeri rahatsız edici unsurlara karşı kullanışlı yeni bir silahı var. 27 Aralık'ta meclisten geçirilen yeni bir yasa ile hükümet sivil toplum örgütlerini yeniden düzenleme ya da kapatma hakkına sahip oluyor. Buna Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) ya da Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) gibi yabancı kuruluşların Türkiye'deki şubeleri de dahil.

"Bu yasa İçişleri Bakanlığı'na, bu örgütlerin terör suçlamalarıyla karşı karşıya olan yönetim kurulu üyelerini görevden alma, varlıklarına el koyma ve yerlerine kendi belirlediği kişileri atama ve 'terörün finansmanıyla mücadele' adına teftişler yürütme yetkisi veriyor. Bunlar yetmezmiş gibi hükümet mahkemelere başvurarak örgütün tamamen kapatılmasını da isteyebiliyor."

'On binlerce kişi düzmece iddialarla tutuklandı'

Economist son beş yılda Türkiye kadar çok "terör saldırısına uğramış" çok az ülke olduğunu not ediyor. Ancak dergideki değerlendirmede şu satırlar da yer alıyor:

"Pek az ülkenin hükümeti Erdoğan'ınki kadar fazla terörist icat etmiştir. 2016'daki darbe girişiminden bu yana Kürt politikacılar, öğretmenler, gazeteciler, Af Örgütü'nün önde gelen üyelerinin de aralarında olduğu on binlerce kişi düzmece iddialarla tutuklandı."

Fethullah Gülen Yapılanması ile ilişkisi olduğu iddasıyla haklarında soruşturma açılanların sayısının 600 bini geçtiği kaydedildikten sonra barış akademisyenlerinin üniversitelerden atılmasından söz ediliyor.

"Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt isyancılara karşı yürütülen güvenlik operasyonlarını durdurmaya çağıran bir dilekçeye imza attıkları için yüzlerce akademisyen işlerinden atıldı ve haklarında 'terör propagandası yaymak' suçlamasıyla dava açıldı. Erdoğan kısa süre önce, kendisinin atadığı rektörü protesto etme cüreti gösteren, ülkenin en itibarlı okullarından birinin öğrencilerini, terör örgütleriyle bağlantılı olmakla suçladı. Polis en az 45 göstericiyi gözaltına aldı. Bazıları gözaltında dövüldüklerini ve tecavüzle tehdit edildiklerini söyledi."

Economist, "Yılmamış görünen doktor" dediği Şebnem Korur Fincancı'nın da barış dilekçesine imza attığı için "terör suçlamalarıyla" yargılandığını ve hakkında 30 ay kesinleşmemiş hapis cezası bulunduğunu kaydediyor.

Fincancı'nın hükümetin 300 civarında doktorun da yaşamını yitirdiği Covid salgınının boyutlarını hala gizlediği görüşünde olduğu ve "Sivil toplum gruplarının devletin gücünü dengeleyen bir unsur olması gerekir. Oysa şimdi devlet sivil toplumu denetliyor. Devlet artık hesap vermiyor" dediği aktarılıyor.

Türkiye'de resmi verilere göre salgında 10 Ocak itibarıyla 23 bin kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Economist, Fincancı'nın bu sayının iki misli civarında olabileceğini düşündüğünü de belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı tedavisi için nasıl bir yol izlenir? Madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı tedavisi için nasıl bir yol izlenir?
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Kanser hücreleri 'kış uykusuna' yatarak kemoterapiden korunuyor!

Kanser hücreleri 'kış uykusuna' yatarak kemoterapiden korunuyor!

Sertleşme bozukluğu nedir, nasıl tedavi edilir? Sertleşme olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Mutluluk çubuğuyla tedavi ediliyor!

Madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı tedavisi için nasıl bir yol izlenir?

Madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı tedavisi için nasıl bir yol izlenir?

Aletli pilates hareketleri ile sımsıkı bir vücuda sahip olun!

Sımsıkı bir vücuda sahip olabilirsiniz! İşte yapmanız gereken

Akupunktur nedir? Akupunktur tedavisi zayıflama dışında da kullanılıyor

6 bin yıldır kullanılan tedavi yöntemi: Akupunktur nedir?

Diş fırçası ne kadar sürede değiştirilmeli? Diş macunu ve diş fırçası seçiminde bunlara dikkat

Meğer bakteri yuvasıymış! Artık 1 aydan fazla tutmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.