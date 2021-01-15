Economist: Türkiye'de hükümet Covid-19 salgını sırasında da sivil toplumu hedef aldı

Haftalık The Economist dergisinin son sayısında Türkiye ile ilgili bir değerlendirme yer aldı. Dergi, C**ovid-19 salgını konusunda hükümetin açıkladığı vaka ve ölüm sayılarında tutarsızlıklar olduğunu, eleştirel seslere baskılar**ın arttığını yazdı. Değerlendirme şu satırlarla başlıyor: "Adli tıp uzmanı doktor Şebnem Korur Fincancı ve bir çok başka doktor uzun süre Türkiye'nin Covid-19 rakamlarında bir tuhaflık olduğunu ısrarla dile getirmişti. Normalin üzerindeki ölümlerin ülke çapında sayısı, açıklanan virüs ölümleri rakamlarının çok üzerindeydi. Vaka sayıları kuşku çekecek kadar düşüktü. Haklı oldukları Kasım ayı sonunda hükümet belirti göstermeyen vakaları saymayı aylar önce bıraktığını açıklayınca anlaşıldı. Bunları yeniden saymaya başladığında vaka sayıları 7 binlerden 30 binin üzerine fırladı." Economist, bu yıl 61 yaşına giren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, itirazlarına karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "terörist" diye yaftalandığını, AKP'nin koalisyon ortağı MHP'nin liderinin ise Türk Tabibleri Birliği'nin kapatılması çağrıları yaptığını kaydediyor.

Yazıda daha sonra yeni bir yasal düzenlemeye dikkat çekiliyor: "Erdoğan ve milliyetçi müttefiklerinin şimdi canlarını sıkan doktorlar ve diğer benzeri rahatsız edici unsurlara karşı kullanışlı yeni bir silahı var. 27 Aralık'ta meclisten geçirilen yeni bir yasa ile hükümet sivil toplum örgütlerini yeniden düzenleme ya da kapatma hakkına sahip oluyor. Buna Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) ya da Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) gibi yabancı kuruluşların Türkiye'deki şubeleri de dahil. "Bu yasa İçişleri Bakanlığı'na, bu örgütlerin terör suçlamalarıyla karşı karşıya olan yönetim kurulu üyelerini görevden alma, varlıklarına el koyma ve yerlerine kendi belirlediği kişileri atama ve 'terörün finansmanıyla mücadele' adına teftişler yürütme yetkisi veriyor. Bunlar yetmezmiş gibi hükümet mahkemelere başvurarak örgütün tamamen kapatılmasını da isteyebiliyor." 'On binlerce kişi düzmece iddialarla tutuklandı' Economist son beş yılda Türkiye kadar çok "terör saldırısına uğramış" çok az ülke olduğunu not ediyor. Ancak dergideki değerlendirmede şu satırlar da yer alıyor: