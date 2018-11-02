HABER

ECOWAS ülkeleri güvenlik ve insan hakları konularını görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 19:09 | Son Güncelleme

ECOWAS ülkeleri güvenlik ve insan hakları konularını görüştü

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve bölgedeki güvenlik krizinin çözülmesi amacıyla Nijerya'da toplandı.

Başkent Abuja'daki ECOWAS Parlamentosunda düzenlenen konferansa, ECOWAS üyeleri, Uluslarası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Uluslararası Insan Hakları delegeleri, yabancı misyon temsilcileri ve diplomatlar katıldı.

Uluslarası Kızılhaç Komitesi Nijerya delegesi Eloi Fillion, toplantı hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fillion, ECOWAS üyelerinin, Uluslarası Kızılhaç Komitesinin iş birliğinde bir araya gelerek bu ülkelerdeki insan hakları ihlallerinin nasıl önleneceğine yönelik toplantı yaptığını belirtti.

Fillion, toplantıda, gelecek dört yılda ECOWAS üyesi ülkelerdeki güvenlik güçlerine verilmesi gereken eğitim ile çatışma bölgelerindeki insanların nasıl korunması gerektiği gibi konuların masaya yatırıldığını dile getirdi.

Nijerya'nın ECOWAS Büyükelçisi Baba Tunde Nurudeen ise son zamanlarda Batı Afrika'da kaçak silah kullanımı, terör, çatışma ve şiddet olaylarının arttığına dikkati çekti.

Nurudeen, "Batı Afrika'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için bu toplantı çok önemli. Bu toplantıyla ECOWAS ülkelerindeki şiddet olaylarını azaltmayı hedefleniyoruz." diye konuştu.

PARTNERBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdiBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdi
Denizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladıDenizli'de Halk Oyunları Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladı
Okul inşaatı alanında kalan ağaçlar nakledildiOkul inşaatı alanında kalan ağaçlar nakledildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ECOWAS ICRC nijerya

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Mattis görüştü

Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.