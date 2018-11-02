ECOWAS ülkeleri güvenlik ve insan hakları konularını görüştü

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve bölgedeki güvenlik krizinin çözülmesi amacıyla Nijerya'da toplandı.

Başkent Abuja'daki ECOWAS Parlamentosunda düzenlenen konferansa, ECOWAS üyeleri, Uluslarası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Uluslararası Insan Hakları delegeleri, yabancı misyon temsilcileri ve diplomatlar katıldı.

Uluslarası Kızılhaç Komitesi Nijerya delegesi Eloi Fillion, toplantı hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fillion, ECOWAS üyelerinin, Uluslarası Kızılhaç Komitesinin iş birliğinde bir araya gelerek bu ülkelerdeki insan hakları ihlallerinin nasıl önleneceğine yönelik toplantı yaptığını belirtti.

Fillion, toplantıda, gelecek dört yılda ECOWAS üyesi ülkelerdeki güvenlik güçlerine verilmesi gereken eğitim ile çatışma bölgelerindeki insanların nasıl korunması gerektiği gibi konuların masaya yatırıldığını dile getirdi.

Nijerya'nın ECOWAS Büyükelçisi Baba Tunde Nurudeen ise son zamanlarda Batı Afrika'da kaçak silah kullanımı, terör, çatışma ve şiddet olaylarının arttığına dikkati çekti.

Nurudeen, "Batı Afrika'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için bu toplantı çok önemli. Bu toplantıyla ECOWAS ülkelerindeki şiddet olaylarını azaltmayı hedefleniyoruz." diye konuştu.

