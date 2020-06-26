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Ecrin Kurnaz davasında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 09:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında üvey babasının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Ecrin Kurnaz davasında yeni gelişme

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ceset parçalarındaki DNA incelemesinde buluntuların geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden üvey babaanne Hacer Kurnaz, "bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne neden olma", üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan S. ve Mesut Y. de "fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Üvey amca Özkan Kurnaz ile H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.
Kaybolduğu yere yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Ecrin Kurnaz'ın üvey babaannesi Hacer Kurnaz, üvey amcası Özkan Kurnaz, üvey babası Deniz Kurnaz ile Hasan S, Mesut Y. ve H.Ö. 3 gün önce jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

(AA)

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