Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için eczacılık alanında düzenlenecek "ilmi hüviyet tespiti"nin Anadolu, İstanbul, Ankara ve Gazi Üniversitelerince yapılması kararlaştırıldı.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, bu yıl yapılacak seviye tespit sınavları ele alındı.

Buna göre, eczacılık alanında düzenlenecek ilmi hüviyet tespitinin, şubatta Anadolu Üniversitesi, mayısta İstanbul Üniversitesi, eylülde Ankara Üniversitesi ve kasımda Gazi Üniversitesince yapılmasına karar verildi.

Üniversitelerce yapılacak ilmi hüviyet tespitinin başvuru tarihi ve koşulları, sınav ile ilgili usul ve esaslar üniversitelerin internet sitelerinde yayımlanacak.

Eczacılık alanındaki ilmi hüviyet tespitine eksik ders ve stajlarını başarıyla tamamlayanlar girebilecek.

Daha önce haklarında "Eczacılık mevzuatı ve işletmeciliği" dersi tamamlama kararı çıkan ve YÖK tarafından Anadolu Üniversitesine yerleştirilen adaylardan ders tamamlama eğitimine başlamayanlar, Anadolu Üniversitesinde dönem bazlı eğitimini alabilecek.

"Eczacılık mevzuatı ve işletmeciliği" dersini başka bir üniversitede almak isteyen adaylar ise YÖK'e bir defaya mahsus başvuru yapıp başka bir üniversitede eksik dersini tamamlayabilecek.

Eczacılık alanındaki ilmi hüviyet tespitine, yazılı seviye tespit sınavı yapılmaması nedeniyle bu yıl en fazla 2 kez girilebilecek.

