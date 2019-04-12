HABER

Eczacılık alanında "ilmi hüviyet tespiti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca, yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için eczacılık alanında düzenlenecek "ilmi hüviyet tespiti"nin Anadolu, İstanbul, Ankara ve Gazi Üniversiteleri tarafından yapılmasına karar verildi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için eczacılık alanında düzenlenecek "ilmi hüviyet tespiti"nin Anadolu, İstanbul, Ankara ve Gazi Üniversitelerince yapılması kararlaştırıldı.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, bu yıl yapılacak seviye tespit sınavları ele alındı.

Buna göre, eczacılık alanında düzenlenecek ilmi hüviyet tespitinin, şubatta Anadolu Üniversitesi, mayısta İstanbul Üniversitesi, eylülde Ankara Üniversitesi ve kasımda Gazi Üniversitesince yapılmasına karar verildi.

Üniversitelerce yapılacak ilmi hüviyet tespitinin başvuru tarihi ve koşulları, sınav ile ilgili usul ve esaslar üniversitelerin internet sitelerinde yayımlanacak.

Eczacılık alanındaki ilmi hüviyet tespitine eksik ders ve stajlarını başarıyla tamamlayanlar girebilecek.

Daha önce haklarında "Eczacılık mevzuatı ve işletmeciliği" dersi tamamlama kararı çıkan ve YÖK tarafından Anadolu Üniversitesine yerleştirilen adaylardan ders tamamlama eğitimine başlamayanlar, Anadolu Üniversitesinde dönem bazlı eğitimini alabilecek.

"Eczacılık mevzuatı ve işletmeciliği" dersini başka bir üniversitede almak isteyen adaylar ise YÖK'e bir defaya mahsus başvuru yapıp başka bir üniversitede eksik dersini tamamlayabilecek.

Eczacılık alanındaki ilmi hüviyet tespitine, yazılı seviye tespit sınavı yapılmaması nedeniyle bu yıl en fazla 2 kez girilebilecek.

PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
'Süper burunlar' suçu önlüyor!'Süper burunlar' suçu önlüyor!
Odada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardıOdada ürettiği yemle, hayvanların süt verimini iki katına çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eczacılık İlmi Hüviyet Tespiti Seviye Tespit Sınavları YÖK Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Yürütme Kurulu

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Uzmanlar uyarıyor: Nesilleri tükeniyor!

Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.