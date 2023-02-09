HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

09.02.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczanelerde 484 kodu ile afet bölgesi ilan edilen yerlerde kolayca ilaç alınabilecek. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eczaneler için özel tanımlama yaptı. Peki, Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eczaneler için özel tanımlama yaparak ilaçlara erişimin kolaylaşmasını sağladı. Eczaneler “484” kodunu girdiğinde vatandaşlar ilaçlarını kolay temin edebiliyorlar. Bu kapsamda Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrınyılı bilgiler...

ECZANELERDE 484 KODU NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki eczanelere özel tanımlama yaptı. Bu kapsamda eczaneler 484 koduyla reçete yazabiliyorlar. TC kimlik numarası ile eczaneye başvuranlar bu sayede ilaçlarını kolaylıkla temin edebiliyor.

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

deprem 3

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışmaları hala devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakın bu hatayı yapmayın! Ölümcül sonuçları varSakın bu hatayı yapmayın! Ölümcül sonuçları var
Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!
Deprem faciasında 3.gün! Can kaybı 12 bin 391'e yükseldiDeprem faciasında 3.gün! Can kaybı 12 bin 391'e yükseldi

En Çok Okunan Haberler

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada!

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada!

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.