Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eczaneler için özel tanımlama yaparak ilaçlara erişimin kolaylaşmasını sağladı. Eczaneler “484” kodunu girdiğinde vatandaşlar ilaçlarını kolay temin edebiliyorlar. Bu kapsamda Eczanelerde 484 kodu nedir? 484 koduyla nasıl ilaç alınır? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrınyılı bilgiler...

ECZANELERDE 484 KODU NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki eczanelere özel tanımlama yaptı. Bu kapsamda eczaneler 484 koduyla reçete yazabiliyorlar. TC kimlik numarası ile eczaneye başvuranlar bu sayede ilaçlarını kolaylıkla temin edebiliyor.

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışmaları hala devam ediyor.



