Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi! Sosyal medyada infial yarattı: "Kafanı koparırım senin"

İstanbul Ataşehir'deki bir eczanede yaşanan saldırı ve tehdit görüntüsü dehşete düşürdü. Annesine yanlış adres tarifi verildiğini iddia ederek sinirlenen adam, eczane çalışanına saldırdı. Eczane çalışanıyla gerginlik yaşayan saldırgan, masada bulunan bilgisayarı yumrukladı ve tehditler savurdu.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın içeri girdiği ve eczane çalışanına sinirli bir şekilde bir kağıt uzattığı ve adresle ilgili konuştuğu görüldü.

BİLGİSAYARI YUMRUKLADI

Ardından masadaki bilgisayarı yumruklayan saldırgan eczane çalışanının üzerine yürüdü.

"POLİSİ ARARSAN KAFANI KOPARIRIM"

Eczane çalışanı da orada bulunan diğer çalışanlara polisi aramalarını söyledi. Polisi aramak için telefona yönelen eczane çalışanına saldırgan, "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin" diyerek tehditler savurdu.

O ANLARI ANLATTI

Eczacı Ayşenur Ören, "19 Haziran günü nöbetçi eczaneydik. Bir hanımefendi arayarak 'yerinizi bulamadım' diye sitem etti. Bir buçuk saat sonra bir kişi geldi eczaneye. 'Siz nasıl yol tarif ediyorsunuz' diyerek reçeteyi fırlattı. Hatta annesi beni arayarak 'oğlum sinirli bir kişi, ona dikkat edin' diye beni uyardı. Annem de 'üslubunuza dikkat edin' diye kendisini uyardı. Küfürler ederek bilgisayarıma yumruk atarak devirdi. 'Ben senin boynunu koparırım, ben senin televizyonda bildiğin erkeklere benzemem, seni gebertirim' diyerek hakaret ve küfürlere devam etti. Üstüme yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Bir müşterimiz araya girmeye çalıştı. Herkes bir olup dışarıya çıkardılar. İfademizi vererek şikayetçi olduk. Polis şu anda arıyor. Anne oğul adreslerinde yok. Biz sağlık çalışanıyız. Kamu hizmeti veriyoruz. Ben bu halde gece nöbetime devam ettim" dedi.

"KORKTUM, ELİNDE SİLAH OLABİLİRDİ"

Saldırı anında korku yaşadığını belirten çalışan Serap Tekcan, "Korktum. Elinde silah olabilirdi. Birimize zarar verebilirdi. Ona da kalkıştı zaten. Bilgisayara zarar verdi. Fiziksel temas olmadı ama bütün çalışanlara küfür ve hakaretler etti" diye konuştu.

"SADECE ECZANENİN YERİNİ BULAMADI DİYE..."

Olayın görüntülerini sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı "Sadece eczanenin yerini bulamadı diye kendine bunu yapmayı hak görenlere hizmet verilemez" sözleriyle olaya tepkisini gösterdi.



