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Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl? 2. kez koronavirüse yakalanan Eda Ece iyi mi?

19.01.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma projelerini aynı anda yürüten ünlü oyuncunun koronavirüse yakalanması kaçınılmaz oldu. FOX ekranlarında yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' jüri üyeliği ile ününe ün katan Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı. Ece, hayranları için sosyal medyadan açıklama yaptı.

Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl? 2. kez koronavirüse yakalanan Eda Ece iyi mi?

Yasak Elma'nin sevilen oyuncusu Eda Ece, 2. kez koronavirüse yakalandı. Hayranlarını üzen Eda Ece, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl? 2. kez koronavirüse yakalanan Eda Ece iyi mi?

Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl? 2. kez koronavirüse yakalanan Eda Ece iyi mi?

2. KEZ KORONAVİRÜS OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Son dönemlerin aranan oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2. kez koronavirüs olduğunu duyurdu. Eda Ece, "2. Kez covid oldum evdeyim. Gayet iyiyim. Daha önce covid geçirdiğim ve 2 aşılı olduğum için hafif geçiyor. Tavsiyelere uyun, kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

EDA ECE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık durumuyla ilgili sevenlerini habersiz bırakmayan Eda Ece şu sözleri paylaştı: "Hemen endişeler başlamış açıklayayım: Yasak Elma yeni bölümü zaten oynamıştım, sorun yok:) Maske kimsin sen'de yeni bölümde varım,sonrasına bakacağız durumuma göre:) Önce sağlık! Öptüm dicektimki size de geçmesin geri aldım"


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Eda Ece
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