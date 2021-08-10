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Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

10.08.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yusuf G. konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

Yusuf G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, savcıya ifade verdi. Ardından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yusuf G, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen itiraz dilekçesinde, "Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle şüpheliye atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgi kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Gözaltı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şüpheli neden serbest hapishanelerde yer yok 7 kişilik odalarda 40 kişi kalıyor sonra katiller hırsızlar dışarıda geziyor hükumet açıklama yapmalı.15 temmuz dan dolayı içeride kaç kişi var

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