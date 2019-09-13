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Eda ve Metin Özülkü, Üsküdar'da sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 23:28 | Son Güncelleme

"Nevmekan'da Akustik Muhabbet" etkinliğinde sevenleriyle bir araya gelen çift, sevilen şarkıları Üsküdarlılarla birlikte söyledi

İSTANBUL (AA) - Eda ve Metin Özülkü çifti Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Nevmekan'da Akustik Muhabbet" etkinliğinde sevenleriyle buluştu.

Sanatçıların Banu Karakuş moderatörlüğünde sohbet edip şarkı söylediği etkinlik, Nevmekan Sahil'de gerçekleştirildi.

Programa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, salonu dolduran İstanbullulara etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

Eda ve Metin Özülkü çiftinin Türk pop müziğine isimleri altın harflerle yazılmış iki önemli sanatçı olduğunu ifade eden Türkmen, "Onların bestelerinde bir İstanbul yaşanmışlığı var." dedi.

Türkmen, daha sonra müzisyen çifte Üsküdar'ı temsil eden el yapımı "katip" ve "katibe" kitre bebekleri hediye etti.

Eda Özülkü, öğretmen olarak müzik eğitimi verdiğini anımsatarak, "Okullar açıldı, tüm öğrenci arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu bir yıl olmasını dilerim. Allah zihin açıklığı versin." diye konuştu.

Metin Özülkü ise gençlere tavsiyede bulunarak, "Etrafınızda neler oluyor bitiyor kimler neler yapıyor iyi bakın. Herkesten alabileceğimiz olumlu ve olumsuz dersler var. Bütün bunların farkında olabilmek gerekiyor. 'Gençlere bir şey tavsiye et.' dediklerinde iyi, araştırıcı ve gözlemleyici bir bakış açısına sahip olmaları gerektiğini söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı enstrümanlar eşliğinde 1990'lı yılların ve bugünün sevilen şarkılarını seslendiren Eda ve Metin Özülkü çifti, "Seninle Olmak Var Ya", "The Endless Love", "Eğlen Güzelim" ve "Dağlar Dağlar"ın da arasında bulunduğu şarkıları birlikte çaldı ve söyledi.

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