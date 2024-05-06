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Edanur'un ölümüyle ilgili yeni gelişme!

06.05.2024 18:25
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Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Edanur'un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Edanur'un ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

ISTANBUL---EDANURUN-OLUMUNE-ILISKIN-SOR_50022

YENİ GELİŞME YAŞANDI!

Düzenlenen bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan ve yakalama kararıyla aranan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.

İfadesi alınan Sukas, Adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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