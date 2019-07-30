"Edebiyat tarihi yazan kişinin objektif bakması gerekir"

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Uçman, "Edebiyat tarihçiliğinde olmazsa olmaz unsurlardan biri objektif olunması gerektiğidir. Edebiyat tarihi yazan kişi neticede bir insandır, onun da duyguları ve hisleri söz konusudur ama ele aldığı konulara mümkün olduğu kadar tarafsız bir gözle, yani objektif bir bakış açısıyla bakması gerekir." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında "Türk Edebiyatı Tarihçileri" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'ndaki etkinlikte konuşan Prof. Dr. Abdullah Uçman, edebiyat tarihinin bir milletin tarih boyunca ortaya koyduğu ve belli bir estetik değer taşıyan eserlerin belli bir metot dahilinde ele alınması olduğunu söyledi.

Avrupa'da edebiyat tarihi çalışmalarının genel olarak tarih sahnesinde bir milletin yer almasından başlayan ve yakın zamana kadar gelen sözlü ve yazılı edebi eserlerden oluştuğunu ifade eden Uçman, şöyle konuştu: