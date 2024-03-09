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  4. Edirne Belediye Başkanı Gürkan hastaneye kaldırıldı! Anjiyo olup, tedaviye alındı

Edirne Belediye Başkanı Gürkan hastaneye kaldırıldı! Anjiyo olup, tedaviye alındı

09.03.2024 00:52
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan korkutan haber geldi. Gürkan, göğsündeki ağrı nedeniyle gittiği hastanede yapılan anjiyo sonucu tedaviye alındı. Gürkan'ın kalp damarlarından birinde darlık tespit edildi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan hastaneye kaldırıldı! Anjiyo olup, tedaviye alındı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, saat 22.30 sıralarında göğsünde ağrı hissedince kontrol amaçlı Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Hekimler, sağlık kontrolü sonrası kalp krizi riski görünce Gürkan'a anjiyo yapıldı. Anjiyo sonucu kalp damarlarının birinde darlık tespit edilen Başkan Gürkan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne sevk edildi.

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Burada tedaviye alınan Gürkan'ın, anjiyo sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu darlık tespit edilen damarın ileride daha büyük risk yaratmaması için farklı bir yöntemde açılmasına karar verildi. Başkan Gürkan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Gürkan Belediye başkanı Edirne
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