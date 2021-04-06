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  4. Edirne'de 6 bacaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Edirne'de 6 bacaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

06.04.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 6 bacakla dünyaya gelen kuzu, ilgi çekti. Kuzunun fazla bacaklarının birkaç ay sonra veteriner tarafından cerrahi operasyonla alınacağı belirtildi.

Edirne'de 6 bacaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Merkeze bağlı Bosna köyünde Ahmet Koca'ya ait merinos cinsi koyun, bir hafta önce iki kuzu dünyaya getirdi. Kuzulardan birisi, ikisi boyun kısmında olmak üzere 6 bacakla doğdu.

'GÖRDÜKLERİME ÇOK ŞAŞIRDIM'

Çiftçi Ahmet Koca, AA muhabirine, 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Koyunun, kuzuları merada otlarken dünyaya getirdiğini belirten Koca, "Çobanımız beni aradı, meraya gelmemi söyledi. Meraya gittiğimde gördüklerime çok şaşırdım. Kuzulardan biri 6 bacaklıydı. Yoldan araçla geçen aileler bile durup kuzuyu incelediler. Şu an sağlığı gayet iyi. Kardeşiyle birlikte büyüyor." dedi.

Koca, kuzunun fazla bacaklarının birkaç ay sonra veteriner tarafından cerrahi operasyonla alınacağını ifade etti.

(AA)

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Edirne
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