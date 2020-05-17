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Edirne'de boğa saldırısı şoku! Hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde boğanın saldırısına uğradığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Edirne'de boğa saldırısı şoku! Hayatını kaybetti

İzzetiye Mahallesi'nde ineklerini otlatmak için çobanla birlikte meralık alana götüren Feyzi Cinci (66), iddiaya göre, çimlerde oturduğu sırada sürü içinden bir boğanın saldırısına uğradı.

KURTARILAMADI

Yanında bulunan çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cinci'yi Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Cinci, hayatını kaybetti.

Cinci'nin cenazesi, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

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