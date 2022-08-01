Edirne'de Bulgar turist mutluluğu! Pasaportsuz ilk pazar günü akın akın geldiler

Özellikle yaz başından bu yana Bulgar turistlerin uğrak noktası haline gelen Edirne'de son alınan kararla yoğunluk daha da arttı. Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz kimlikle girişine ilişkin kararın 27 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Edirne'deki ilk pazarda hareketliliğin daha da arttığı gözlendi. Yaz aylarında Avrupa’dan gelen Türkler gümrük kapılarında uzun kuyrukların oluşmasına neden olduğu için pazar değil hafta içi Edirne’ye gelmeyi tercih ettiklerini belirten Bulgar turistler, kentin sokak ve caddelerinde gezip alış veriş yaptı.

Türkiye'nin kendi ülkelerine göre daha ucuz olmasından dolayı alış veriş için kente gelen turistler, pasaportsuz giriş kararından dolayı çok memnun olduklarını belirtiyor. Arabalarıyla rahatça Edirne'ye geldiklerini belirten turistler, bagajlarını dolduracak kadar alış veriş yapıp ülkelerine dönüyor.

“ARTIK HER HAFTA GELECEĞİZ”

Edirne’ye gezmeye geldiklerini ve pasaport zorunluluğunun kaldırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bulgaristan’dan gelen Ruhi Smail, "Artık Edirne’ye gelmek bizim için daha kolay hale geldi. Bu karar sonrası her hafta geleceğim. Bu karar sonrası bütün Bulgar vatandaşların geleceğini düşünüyorum. Geldiğimizde mutlaka pazara uğruyoruz. Buradan bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” diye konuştu.

Karardan bir diğer memnun olan kesim ise Edirne esnafı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye pasaportsuz gireceğini duyurması, esnafı sevindirdi. Gıdadan giyime, ayakkabıdan çantaya, ev eşyasından, temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, kentte yoğunluk oluşturdu.

Bulgar turistlerin kentin ekonomisini ayakta tuttuğunu belirten Edirne esnafı, her yere Bulgarca afişler asarken; aldıkları bahşişlerden bile memnun olduklarını söylüyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YOĞUNLUĞUN ARTMASINI BEKLİYORUZ”

Bu kararın esnaf için çok önemli olduğunu söyleyen pazar esnafı Salim Mızrak, "Hem Edirne esnafı olarak hem de Pazar esnafı olarak bir rahatlama oldu. Geçtiğimiz haftalarda Bulgar vatandaşların gelişlerinde bir azalma vardı. Şuanda pasaportsuz gelmeleri bizim açımızdan çok iyi. Artık daha fazla gelecekler ve daha fazla alışveriş yapacaklar. Buda sadece bizim satışlarımızı değil Edirne’yi dolayısıyla Türkiye’yi de olumlu yönde etkileyecektir. Geçtiğimiz haftalara göre bu hafta çok daha fazla yoğunluk var. Önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz” dedi.



