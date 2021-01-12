HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne'de cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne'de cadde ve sokaklar göle döndü

12.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Edirne'de cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne'de gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Son 24 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düşen kentte, sağanak perşembe gününe kadar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'de gece yarısı başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte metrekareye 47 kilogram yağışın düştüğü kentte, cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İstasyon Caddesi üzerinde su baskını yaşanan evlerde, vatandaşlar mahsur kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanlar ise cadde ve sokaklardaki suyun çekilmesini bekledi. Suyla dolan ana arterlerde trafik tek şeritten sağlandı.

Edirne Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklardan suyu tahliye etmeye çalışırken, otogar girişi de suyla dolunca araçlar, alternatif yollara yönlendirildi. Kentte bazı tarım arazileri, sular altında kaldı. Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri arttı.

8f8d25cfb7eebf639256d4455bbdfa61

BALKANLARDAN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, yağışın perşembe gününe kadar etkili şekilde süreceğini, perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden kar yağışı geleceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Operasyonları başlatıldıİçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Operasyonları başlatıldı
42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

FETÖ'nün 'güncel kadın' yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı

Dev yolcu gemisinin yarı gövdesi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Boğaz'da heyecanlı anlar: Dev geminin yarısı böyle geçti

Kağıthane’de kapkaç dehşeti

Kağıthane’de kapkaç dehşeti

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Operasyonları başlatıldı

Yağışlar ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

Yağışlar ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.