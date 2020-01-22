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  4. Edirne'de hastanede cüzdanı çalınan kişi hırsıza bu sözlerle seslendi: Vicdanın varsa o cüzdanı aldığın yere bırak

Edirne'de hastanede cüzdanı çalınan kişi hırsıza bu sözlerle seslendi: Vicdanın varsa o cüzdanı aldığın yere bırak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde eşi ve çocuklarıyla muayene için gittiği hastanede eşinin cüzdanının çalındığını ifade eden adam, “Azıcık vicdanın varsa o cüzdanı aldığın yere bırak” diyerek hırsıza çağrıda bulundu.

İddiaya göre, yaklaşık 2,5 ay önce Keşan ilçesinde eşiyle birlikte gittiği bir hastanede çocuklarını muayene ettiren kadın, içerisinde ziynet eşyası ile 100 lirası bulunan cüzdanını kaybetti. Bunun üzerine Seda Kenar ve eşi Zeki Kenar, emniyete gidip şikayette bulundu. Zeki Kenar, zararının yaklaşık 2 bin 100 lira civarında olduğunu belirtti.

"ÇOCUKLARIMIN SÜT PARASINI, MAMA PARASINI ALDIN"

Üzüntüsünü dile getiren Zeki Kenar, “Eşimin cüzdanı kaybolalı 2,5 ay geçmesine rağmen hala bulunamadı. Hırsıza buradan sesleniyorum; senin hiç vicdanın yok mu? Çocuklarımın süt parasını, mama parasını aldın, pazar paramı aldın. Azıcık vicdanın varsa o cüzdanı hastaneden aldığın yere bırak” diye konuştu.

(İHA)

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