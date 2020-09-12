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Edirne'de hayata geçirildi! Koronavirüs hastalarının komşularına mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan hasta ve komşuları cep telefonlarına gönderilen mesajla her gün uyarılıyor.

Edirne'de hayata geçirildi! Koronavirüs hastalarının komşularına mesaj

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla 2 Nisan'da İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Birimince bir sistem oluşturuldu. Kovid-19 teşhisi konulan kişinin lokasyonu baz alınarak çevresindeki kişileri de tarayan bu sistem sayesinde her gün hem hastaya hem de komşularına bilgilendirme mesajı atılıyor.

Hastaya "İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız." mesajı gönderiliyor. Kovid-19 tedavisi gören hastanın komşularına da "İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup hastaya ait her türlü bakım, tedavi, takip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız." mesajı ulaştırılıyor.

VALİ TALİMAT VERDİ

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur yaptığı açıklamada, kentte mart ayında toplanan ilk Pandemi Koordinasyon Kurulu'nda Vali Canalp'in pozitif hastaya yakın ikamettekilere bilgilendirme yapılması yönünde talimatı olduğunu belirtti.

Pozitif hastalara komşu kişilerin durumdan haberdar edilerek bilgilendirilmesi için bir program uygulandığını ifade eden Uğur, şunları kaydetti:

"Sistemin tesisine yönelik çalışmaların sorumluluğu İl Özel İdaresine tevdi edilince, biz de belediye, TREDAŞ, Gazdaş ve Nüfus Müdürlüğü gibi vatandaş odaklı hizmet veren kurumlarla iletişime geçip, adrese dayalı yönetim bilgi sistemi verilerini çektik.

Ardından bu veriler çok kısa süre içerisinde geliştirilen bir bilgisayar programına transfer edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Program sayesinde, 02 Nisan'dan bu yana Sağlık Müdürlüğü tarafından günlük olarak bildirilen vakalar, program yetkilisi personel tarafından sisteme girilmekte ve sistem otomatik olarak hastanın ve komşularının meskenlerini bularak, hasta için ayrı, komşular için ayrı oluşturulan bilgilendirme mesajlarını cep telefonlarına göndermektedir."

Kaynak: AA

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