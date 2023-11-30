Edirne'de içme suyu renk değiştirdi! Başkan Gürkan'dan 'sabotaj' iddiası: Bu namussuzluğu yapanların yakasını bırakmayacağım

Edirne Belediyesi'nce, 26 Kasım'dan bu yana içme sularında oluşan renk değişimi ve kesintiler üzerine suyun alındığı Kayalıköy Barajı'nda inceleme yapıldı. Ekiplerin yaptığı incelemeye katılan Edirne Belediye Bakanı Recep Gürkan, yaşanan sıkıntının su borularının bağlı olduğu zincirlerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce koparılmasından kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi. Gürkan, içme suyu borularının bu nedenle çamura gömülü halde durduğunu ve sorunun çözülmesi için ekiplerin çalıştığını kaydetti.

'KİLİTLER KIRILMIŞ, BORUYA BAĞLI KANCALAR KOPARILMIŞ'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Gürkan, "26 Kasım'da sularımızın rengi çok bozuldu. Adeta çamur gelmeye başladı. Arkadaşlarım hemen buraya geldiler ancak hava şartları nedeniyle bu platforma çıkamadılar. Ama aşırı yağışlar nedeniyle barajın çeşitli yerlerinden gelen sular barajın rengini ciddi şekilde bozdu.

Bu olayın havalar iyileşmesine rağmen devam etmesi üzerine başkan yardımcım, su ve kanal müdürümüz ve itfaiye müdürümüz buraya geldiler, beni de haberdar ettiler ben de az önce buraya geldim. Geldiğimizde aşağıdaki borularımıza inen kancanın ucundaki parçanın olmadığını gördük. Bu zincirlerin ucunda da su alma borularımızın olmadığını gördük. Burası Edirne'ye su aldığımız yer. Burası kilitli bir alan ama arkadaşlar geldiğinde kilitlerin olmadığını, kırıldığını ve yok olduğunu gördüler. Bu tespitleri yaparak bana bildirdiler" dedi.

'BU NAMUSSUZLUK, BU ŞEREFSİZLİK, BU HAYSİYETSİZLİK, BU AHLAKSIZLIK'

Bunun kasıtlı bir eylem olduğunu belirten Gürkan, "Edirne'deki 200 bin insanın içme suyunu aldığımız bu barajdaki bu platformdaki bu kancalar çok ağır şeyler, kolay kolay da yerinden çıkmaz, 6 yıldır kullanıyoruz. Anladık ki bu kancalardan o borular çıkarılmış ve su alma borularımız şu anda barajın dibinde.

O yüzden de Edirne'nin suları çamurlu geliyor biz de onları arıtmakla, temizlemekle uğraşıyoruz. Burada şu soruyu sormak gerekir; seçimler yaklaştı, her seçim öncesi olduğu gibi yine üzerimizde yoğun bir saldırı, yoğun bir bombardıman var. Bunun bana yapılması umurumda bile değil. Ben Edirne halkı için de partim için de bedel öderim. Ama bunu bu şekilde yaparak, bu kancaları borulardan kurtararak, borulardan çamurun akmasını sağlayarak sizin elinize ne geçti? Edirne halkının, çoluk çocuğun hayatıyla oynayarak bir siyasi çaba için buna değer mi? Allah belanızı versin sizin. Bu namussuzluk, bu şerefsizlik, bu haysiyetsizlik, bu ahlaksızlık" dedi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Barajın Kırklareli il sınırlarında olduğunu belirten Gürkan, "Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bu namussuzluğu, bu şerefsizliği yapanların yakasını bırakmayacağım. Sonuna kadar takipçisi olacağım. Burada kameralarımız da var, arkadaşlarımız kamera kayıtlarını da inceliyorlar. Hepsini inceleyeceğiz ve inanıyorum ki, adli makamlar bu namussuzluğu Edirne halkına reva görenleri mutlaka tespit edecek. Biz de sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Değerli Edirneliler, bu sorunu çözmek için sonuna kadar çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Ama bu bilindiği kadar kolay bir iş değil. Bunun özel dalgıçları varmış, Gürcistan'dalarmış, gerekirse özel bir uçak tutup getireceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)





