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Edirne'de kurt köpekleri av tüfeğiyle katledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Edirne’de, özel bir tekstil fabrikasında bakılan 2 kurt köpeği, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak katledildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de kurt köpekleri av tüfeğiyle katledildi

Olay, dün Edirne Kapıkule yolu üzerinde bulunan Kemalköy göletinde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında bakılan anne ve yavrusu kurt köpekleri, fabrikanın güvenlik görevlileri tarafından, fabrikada dolaşmaları için serbest bırakıldı. Köpekler yuvalarına dönmeyince, bir süre sonra köpekleri aramaya çıkan görevliler, anne ve yavrusu kurt köpeğinin cansız bedenini fabrika yakınında bulunan gölet kenarında buldu. O anlar, görevlilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

AV TÜFEĞİYLE KATLEDİLDİLER

Söz konusu fabrikanın arka tarafında bulunan Kemal köyü yakınlarında, güvenlik görevlileri tarafından her iki köpeğin de cansız bedeni bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından yapılan incelemede kurt köpeklerinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Fabrika sahibi tarafından olay jandarmaya bildirildi.

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'BUNUN ADI GERÇEKTEN VAHŞET'

Fabrika işletmecisi Sedat Dertli, “Arkadaşlarımız zaman zaman fabrika içerisinde dolaşsınlar diye köpeklerimizi serbest bırakıyorlar. Yine anne ve yavrusunu akşam serbest bırakmışlar. Yavru henüz 9 aylık. Fabrika arkasında bulunan gölet kenarında tüfekle vurulmuş bulduk. Gölette avcılar ördek avlıyorlar. Tahmin ediyoruz ki ördekleri kaçırırlar, uçururlar diye katlettiler. Bunun adı gerçekten vahşet. Gerçekten çok üzgünüz. Böyle insanların aramızda yaşamaları, korkutucu, bugün bu köpekleri vuran yarın insanı da vurur. Jandarmaya haber verdik, en kısa zamanda sorumluların yakalanarak, cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Jandarma ekipleri, Edirne merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında meydana gelen olayda, gölette ördek avı yapan kaçak avcı ve avcılarla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Kurt köpeği av tüfeği

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