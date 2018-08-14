HABER

Edirne'de tutuklanan 2 Yunan askeri için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Tahliye sonrası açıklama yapan Yunan Başbakanı Çipras, “Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir” ifadelerini kullandı.

dirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup 2 askerin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi.

  1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusundan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali değerlendirildi.

  2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşma için Mitretodis ve Kouklatzis, tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi. Duruşmada avukatlar da hazır bulundu.

Yunan askerleri Mitretodis ve Kouklatzis, savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.

Hakimlik, askerlerin tahliyesine karar verdi.

ÇİPRAS'TAN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Yunan Başbakanı Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir” ifadelerini kullandı. Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.

OLAY

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
Selendi'de ormanda yangın çıktı, tarım arazileri de yandıSelendi'de ormanda yangın çıktı, tarım arazileri de yandı
Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!Elazığ'da üzerine kedi atlayan genç kız 15 dikiş iğnesini birden yuttu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Yunan Yunan askeri Edirne'de tutuklanan Yunan askerleri için karar! 2 yunan askeri

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

FOX Haber'de yaprak dökümü sürüyor! 3 isim görevi bıraktı

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Darısı papaz efendiye!!
yavaş yavaş rahibide bırakırsak hiç şaşırmam..Şuanda ülkemize oynanan oyunlardan dolayı CHP LİSİDE MHP LİSİDE AKPARTİLİSİDE İYİ PARTİLİSİDE hükümetin yanında buna inanıyorum..fakat RAHİP BURUNSON u bırakırsa TÜRKİYE CUMHURİYETİ inanın o zaman CUMHURBAŞKANIMIZIN siyasetteki sonu olur..TÜRK İNSANI tamamıyla dışlar..inşallah bırakmazlar...
DÜNYADA BU TUTUKLULARIN REHİN İÇİN ALINDIĞINI ANLADI.HERKEZLE PAPAZ OLMAMAK İÇİN YAVAŞ YAVAŞ BIRAKIYORLAR.
Ne oldu delikanlılar YUNAN a ege adalarını verdikleri yetmezdi tabi yunanistandaki fetocular mi iade edildi AKP kimin çocuğu bunu anlamak zor degil
2 Yunan'ın serbest bırakılması,bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlend. yardımcı olacak bir adalet eylemidir,”diyen Çipraz ya sizin Yunanistana kaçan Fetöcüleri teslim etmeyip,tahliye ile irtica hakkı vermeniz, hangı iyi komşuluğa, dostluğa dayanıyor?Bölge istikrarıymış, hala Fetöcüler için rehin alındıklarını ima ediyor.Adalete müdahale edemem diyip,parmağını oynatmamıştı.Bu serbest bırakma Rahibin de yakında ABD.ye uçacağının işareti gibi.Dün akşam işi bağladılar.Dolarda güzel güzel düşüverdi.Bunca talan ve rezillikten sonra rahip verilirse tüh bize. Bu millet artık iflah olmaz.
Diğer Haberler
FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD ile krize yol açan rahip Brunson'la ilgili yeni fotoğraflar

ABD ile krize yol açan rahip Brunson'la ilgili yeni fotoğraflar

Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı! Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'na atama

Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı! Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'na atama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Twitter'da ABD ürünlerine ek vergi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Twitter'da ABD ürünlerine ek vergi açıklaması

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.