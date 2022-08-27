HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı! 'Bin leva bozdurdum ve 10 bin lira harcadım'

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı! 'Bin leva bozdurdum ve 10 bin lira harcadım'

27.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanınmasının ardından Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turist sayısı her geçen artıyor. Alışverişe gelen vatandaşlardan biri, ''Buradan Bulgaristan vatandaşlarına sesleniyorum, çıksınlar, gelsinler. Ben bin leva bozdurdum ve 10 bin lira harcadım" derken, başka biri, '' Her şeyi satın alıyoruz. Kimlikle çok rahat'' ifadelerini kullandı.

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı! 'Bin leva bozdurdum ve 10 bin lira harcadım'

Pasaportsuz Türkiye'ye girişlerine imkan tanınmasının ardından Bulgaristan'dan, Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarıyla gelen Bulgar turistlerin, iğneden ipliğe hemen her şeyi satın alarak kişi başı ortalama 100 ila150 euro harcadıkları belirtildi. Bulgarlar, alışveriş merkezleri ve kurulan halk pazarlarına kadar hemen her yerde bulunan iş yerlerinden alışveriş yaparak ülkelerine dönüyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Hafta sonları bizim maksimum rakamlarımız 12 bin ile 16 binlere çıkmıştı. Şimdi 20 binleri görüyoruz. Kent ekonomisi açısından ciddi anlamda bir katkı sağlıyor" dedi.

pasaportsuz-girisin-ardindan-hafta-sonlari-gelen-bulgar-sayisi-20-bini-buldu_9165_dhaphoto2

'HAFTA SONU GELİŞİLERİ 20 BİNE ÇIKTI'

Zıpkınkurt, "Cumhurbaşkanlığı kararından sonra kimlikle girişlerde ciddi anlamda bir artış var. Önümüzdeki günlerde bu artışın daha da artacağını bekliyoruz. Çünkü kapılarımız ciddi anlamda kalabalık. Malum gurbetçi giriş ve çıkışlarımız var. Tahmin ediyorum, önümüzdeki günlerde kapıların rahatlamasıyla beraber Bulgaristan'dan gelen misafirlerde ciddi bir artış yaşayacağız. Eskiden genelde yakın bölgelerden geliyordu. Ama kimliklerle girişlerle beraber Karadeniz ve iç bölgelerden de gelişler devam ediyor. Genelde 180 kilometre civarında bir giriş güzergahı vardı, bu 350-400 kilometreye kadar çıktı" dedi.

pasaportsuz-girisin-ardindan-hafta-sonlari-gelen-bulgar-sayisi-20-bini-buldu_9165_dhaphoto3

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından hafta sonları 12 bin ila 16 bin turist giriş yaparken, kimlikle giriş imkanının ardından bu sayının 20 bine çıktığını söyleyen Zıpkınkurt, "Şimdi 20 binleri görüyoruz. Kent ekonomisi açısından ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Şu anda konaklamalarımız zaten gurbetçilerle beraber dolu. Hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımız yeterince cevap verebiliyorlar. Edirne, hizmet sektöründe ve turizmde gelişiyor. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde gurbetçilerin bitmesiyle gerçek rakamları görebileceğiz" diye konuştu.

pasaportsuz-girisin-ardindan-hafta-sonlari-gelen-bulgar-sayisi-20-bini-buldu_9165_dhaphoto4

'3 MİLYON BULGAR TURİST BEKLİYORUZ'

Zıpkınkurt, Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sayılarında geçtiğimiz yıllara göre yüzde 30 artış beklediğini belirterek, "Kimliklerle girişlerle beraber yıl sonuna kadar Bulgar turist gelişi 3 milyonu geçer" dedi.

Edirne'de pazarcı esnafından Mehmet Demir, kimlikle girişin başlamasının ardından Bulgar turistlerin gelişlerinde artış olduğuna dikkat çekerek, "Bulgaristan'dan kimlikle gelen çok var son 2-3 haftadır. Cumhurbaşkanının açıkladığı genelgeden sonra kimlikle geliyorlar. Leva yükseldiği için alışverişleri arttı. Ama şimdi Almancılar dönüyor, gümrük kapıları yoğun, 1-2 hafta sonra daha çok gelirler. İşler çok açılır" dedi.

pasaportsuz-girisin-ardindan-hafta-sonlari-gelen-bulgar-sayisi-20-bini-buldu_9165_dhaphoto5

'RAHAT BİR ŞEKİLDE GELDİK'

Bulgaristan'da yaşayan soydaşlardan Aysel Dursun, eşi Hasan Dursun ile birlikte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi. Dursun, "Türkiye'ye kimlikle giriş yaptık, çok rahat bir şekilde geldik. Buradan Bulgaristan vatandaşlarına sesleniyorum, çıksınlar, gelsinler. Her şey çok kaliteli ve ucuz. Ben bin leva bozdurdum ve 10 bin lira harcadım" dedi.

pasaportsuz-girisin-ardindan-hafta-sonlari-gelen-bulgar-sayisi-20-bini-buldu_9165_dhaphoto7

Türkiye'ye Bulgaristan'dan kimliğiyle giriş yapan Mustafa Mitkov da "Bizim için ucuz ve uygun. Buradan ayakkabı alıyoruz, alışveriş yapıyoruz ev için. Her şeyi satın alıyoruz. Bizi kurtarıyor, çünkü rahat geliyoruz. Vize muafiyeti ile herkes gelebilir. Şimdi Türkiye'ye gelmek daha kolay" dedi.

Erdinç Pehlivanov ise, "Alışveriş için her hafta buradayız. Kimlikle, çok rahat geldik" diye konuştu.

pasaportsuz-girisin-ardindan-hafta-sonlari-gelen-bulgar-sayisi-20-bini-buldu_9165_dhaphoto12

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Operasyonda ortaya çıktı! Milyonlarca liralık vurgun yapmışlarOperasyonda ortaya çıktı! Milyonlarca liralık vurgun yapmışlar
Türkiye Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! HSK'dan açıklama geldiTürkiye Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! HSK'dan açıklama geldi
Safari faciasında son poz! Ölüme böyle el sallamışlarSafari faciasında son poz! Ölüme böyle el sallamışlar
Anahtar Kelimeler:
Edirne bulgar leva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı!

Antalya'da denize giren Rus kadın dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.