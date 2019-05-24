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Edirne'de 1 ton 260 kilo kaçak midye ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Edirne'de 1 ton 260 kilo kaçak midye ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de kaçak avlanan ve yurt dışına çıkarılmak istendiği öne sürülen 1 ton 260 kilo kum midyesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Enez ilçesine bağlı Şehitler köyü yakınlarında şüphe üzerine park halindeki panelvan tipi araçta arama yaptı.

Aramada 60 çuval içerisinde 1 ton 260 kilo kum midyesi ele geçirildi.

Kaçak avlanan ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı öne sürülen midyeler, Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Hakkında Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan tahkikat başlatılan sürücü E.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü Jandarma kum midyesi

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