Edirne'de 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Edirne'de 30 farklı milletten insanın uyum içerisinde yaşadığını söyledi.

Edirne'nin tarihi boyunca büyük göç hareketlerine sahne olduğunu belirten Aşılıoğlu, "Bu göç hareketliliği günümüzde devam etmektedir. Her dilden, her milletten göçmenin uyum içinde yaşadığı, hiçbir sorunun çıkmadığı bir kenttir Edirne. Biz bu şehre hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. Göç Müdürlüğü olarak kentimizde yaşayan yabancı vatandaşların her türlü sorunuyla ilgilenip onları kendi evlerinde gibi hissettirmek için çaba sarf ediyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Trakya Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ise "Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" sloganıyla gerçekleştikleri etkinlik sayesinde uluslararası öğrencilerin ülkelerini vatandaşlara tanıttığını dile getirdi.