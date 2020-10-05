HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne’de 26 kutu uyarıcı hap ve 479 doping ilacı ele geçirildi

Edirne’de 26 kutu uyarıcı hap ve 479 doping ilacı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan bir aracın bagaj bölümünde ülkede üretimi ve satışı yasak olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 97 bin 100 TL olan 26 kutu uyarıcı hap ve 479 kutu doping ilacı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 02 Ekim 2020 günü Edirne İli Enez İlçesi Gaziömerbey mahallesinde şüpheli bir araç durduruldu.

Edirne’de 26 kutu uyarıcı hap ve 479 doping ilacı ele geçirildi

Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan bir aracın bagaj bölümünde ülkede üretimi ve satışı yasak olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 97 bin 100 TL olan 26 kutu uyarıcı hap ve 479 kutu doping ilacı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 02 Ekim 2020 günü Edirne İli Enez İlçesi Gaziömerbey mahallesinde şüpheli bir araç durduruldu. Söz konusu araçta yapılan aramada, bagaj bölümünde ülkede üretimi ve satışı yasak olduğu tespit edilen 26 kutu uyarıcı hap ve 479 kutu doping ilacı ele geçirildi. Bahse konu malzemelerin maddi değerinin 97 bin 100 TL olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
İstanbul'un göbeğinde kalasla dehşet saçtı! İfadesi 'pes' dedirttiİstanbul'un göbeğinde kalasla dehşet saçtı! İfadesi 'pes' dedirtti
KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!
En Çok Okunan Haberler
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Ödemeler bugün yapılacak
Ödemeler bugün yapılacak
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Koronavirüsü hiçe saydılar, kumar oynarken basıldılar
Kumar oynarken basıldılar
Kahreden haber! İnşaat kenarında bebek cesedi bulundu
Kahreden haber! İnşaat kenarında bulundu
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Kocaeli'nde dehşet! Yanına oturulmasına izin vermedi, boynundan bıçaklandı
Kocaeli'nde dehşet! Yanına oturulmasına izin vermedi, boynundan bıçaklandı
İstanbul'un göbeğinde kalasla dehşet saçtı! İfadesi 'pes' dedirtti
İstanbul'un göbeğinde kalasla dehşet saçtı! İfadesi 'pes' dedirtti
Sivas’ta Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.