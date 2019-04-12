HABER

Edirne'de 470 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:28 | Son Güncelleme

Edirne'de 470 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Enez, Meriç ve merkeze bağlı Köşen köyünde yapılan denetimlerde, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Fas, Tunus, İran, Irak, Filistin, Mısır ve Suriye uyruklu 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Denizlerde av yasağı başlıyorDenizlerde av yasağı başlıyor
Kermes ve eğlence bir aradaKermes ve eğlence bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Edirne Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Gelen eleştirilere böyle tepki gösterdi: Üçüncü kişiye...

Gelen eleştirilere böyle tepki gösterdi: Üçüncü kişiye...

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.