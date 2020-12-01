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  4. Edirne’de 600 bin TL’lik 3 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne’de 600 bin TL’lik 3 ton kum midyesi ele geçirildi

01.12.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Edirne’de 600 bin TL’lik 3 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 131 çuval içerisinde toplam 3 ton kum midyesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı unsurlarca, Edirne ili Keşan ilçesi Yayla Limanı Yolu mevkiinde şüpheli araçta yapılan aramada, 131 çuval 3 ton kum midyesi ele geçirildi.Söz konusu midyelerin değerinin tahmini 600 bin TL olduğu tespit edildi.

Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 131 çuval içerisinde toplam 3 ton kum midyesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı unsurlarca, Edirne ili Keşan ilçesi Yayla Limanı Yolu mevkiinde şüpheli araçta yapılan aramada, 131 çuval 3 ton kum midyesi ele geçirildi.
Söz konusu midyelerin değerinin tahmini 600 bin TL olduğu tespit edildi. Midyeler doğal ortamına bırakılmak üzere Keşan İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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