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Edirne'de 9-8'lik nevruz kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu nevruzu öğrencilerle Trakya'ya özgü 9-8'lik oyun havalarıyla kutladı.  Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Bolcaana yemekhanesi önündeki kutlamalar Rektör Prof.Dr.

Edirne'de 9-8'lik nevruz kutlaması

Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA) - EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu nevruzu öğrencilerle Trakya'ya özgü 9-8'lik oyun havalarıyla kutladı.
Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Bolcaana yemekhanesi önündeki kutlamalar Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ile beraberindekilerin nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Nevruz halayı, demir dövme merasimi ve yumurta tokuşturma etkinliklerin ardından Rektör Tabakoğlu öğrencilerle Trakya'ya özgü 9-8'lik oyun havalarıyla baharın gelişini kutladı ve nevruz halayı çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamalara katılanlara pilav ve ayran ikram edildi.
'NEVRUZ MİLLİ BİR DEĞER'
Nevruzun tarihçesini anlatan Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ömer Aksoy, nevruzun Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan coğrafyada Türk kültür ekolojisi içerisinde kutlanan bir bayram olduğunu ifade etti. Aksoy, "Bu bayram Türk kültür ekolojisi içerisinde birçok farklı isimle anılmakta ve kutlanmaktadır. Nevruz, Türk kültür dünyasının ortak değeri olması yönüyle önemli bir yere sahiptir. Türk dünyasında ortak inanmalarla, heyecanlarla yüzyıllardır Nevruz kültürü yaşatılmaktadır. Nevruz, Türk kültür ekolojisinin neredeyse tamamında Türk kültürüne özgü biçimde kutlanmaktadır. Günümüz modern toplumu her ne kadar da geleneksel yaşam koşullarından uzaklaşsa da kültürel genetiği içerisinde kuvvetli şekilde yer etmiş inanç ve uygulamalar bir eğlence veya toplumu aynı paydada birleştiren milli bir değer olarak yaşatılmaya devam etmektedir. Üniversite olarak böyle bir günü Türk dünyasına yakışır bir biçimde kutlamak için burada bulunmaktayız" dedi.
'NEVRUZ TARİH SAHNESİNE YENİDEN ÇIKIŞIN TEMSİLİ'
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu da, baharın gelişinin bir bayram havasında kutlandığını belirterek, "Bitti, gitti denilen artık yok denilen Türk milletinin defalarca mücadelesinde Türk milleti her zaman küllerinden doğmayı bilmiştir. Nevruz aslında bu büyük Türk milletinin, kahraman milletin tekrar tekrar tarih sahnesine çıkışını da temsil eden güzel bir gündür. Üniversitemiz olarak nevruz şenliklerinin canlandırılmasında bu özelliği özellikle vurgulamakta fayda vardır. Bu büyük millet her gittiği yerde tarih yazmış, bu büyük millet şimdi tekrar o eski güzel günlerin muştusuyla ayağa kalkıyor. Öğrencilerimizi bu ruh ve inançla yetiştiriyoruz. Bize sadece Türkiye'nin, Edirne'nin ihtiyacı yok. Bütün coğrafyalarda yaşayan Türk'lerin, Müslüman'ların, kendini mazlum gören bütün insanların bize ihtiyacı var. O açıdan kendimizi iyi yetiştirmeliyiz, iyi hazırlamalıyız, iyi donanmalıyız öğrenciler, hocalar olarak ki o güzel geleceği hep beraber inşa edelim. Önümüzdeki yüzyıl inşallah Türk yüzyılı, bizim medeniyetimizin yüzyılı olsun" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Edirne'de 9-8'lik nevruz kutlamasıEdirne'de 9-8'lik nevruz kutlamasıEdirne'de 9-8'lik nevruz kutlamasıEdirne'de 9-8'lik nevruz kutlaması

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