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Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt: - "Son zamanlarda yaptığımız çalışmalarda, ülkemizde bulunan bazı misafirlerimizin veyahut korunmak için ülkemize gelen insanların sanki Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış gibi provokatif amaçlı paylaşımlar yaptıklarını ve bu kapsamda ilimize yönlendirildiklerini gördük" - "Söylentiye inanıp organizasyon kapsamında kente gelenlerle ilgili ek tedbirler alındı. İllegal olarak hiçbir şekilde kimsenin ülkemize gelmesine ve ülkemizden de başka ülkelere gitmesini istemiyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, son günlerde artan düzensiz göçmen hareketliliğinin "Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış" şeklinde yapılan provokatif paylaşımlardan kaynaklandığını belirterek, "Söylentiye inanıp organizasyon kapsamında kente gelenlerle ilgili ek tedbirler alındı. İllegal olarak hiçbir şekilde kimsenin ülkemize gelmesine ve ülkemizden de başka ülkelere gitmesini istemiyoruz." dedi.

Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden aralarında oluşturdukları "Umuda yolculuk / Umut kervanı" adlı gruplarda yayılan "sınır kapılarının açılacağı, geçişlere izin verileceği" söylentisine inanan düzensiz göçmenlerin kente gelmeye devam ediyor. Güvenlik güçleri, 4 Nisan Perşembe gecesinden bu yana başlayan düzensiz göçmen hareketliliğinde 2 binin üzerinde göçmen yakaladı.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında var olan tedbirlerini artırdıklarını söyledi.

Son günlerdeki düzensiz göçmen hareketliliğinin "Avrupa'ya düzensiz göçmen kabul edileceği" yönünde yayılan asılsız söylenti üzerine arttığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"İllegal olarak hiçbir şekilde kimsenin ülkemize gelmesine ve ülkemizden de başka ülkelere gitmesini istemiyoruz. Buna da fırsat vermek istemiyoruz. Bütün gücümüzü, gayretimizi bu iş için harcıyoruz. Son zamanlarda yaptığımız çalışmalarda, ülkemizde bulunan bazı misafirlerimizin veyahut korunmak için ülkemize gelen insanların sanki Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış gibi provokatif amaçlı paylaşımlar yaptıklarını ve bu kapsamda ilimize yönlendirildiklerini gördük. Ülkemiz bütün uluslararası yükümlülükleri yerine getirmekte, kanunlara uygun olarak hareket etmektedir. Bununla ilgili çalışmalarımızı canla, başla devam ettiriyoruz."

Söylentiye inanıp organizasyon kapsamında kente gelenlerle ilgili ek tedbirler alındığının altını çizen Kurt, "İlimiz genelindeki yol kontrol noktalarımızı Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda artırdık. Komşu illerimizle koordine kurmak suretiyle düzensiz göçmenlerin Edirne'ye ulaşmalarını önleme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bunda başarılı olduğumuzu görüyorum." dedi.

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Ali Kemal Kurt düzensiz göçmen Edirne

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