Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, son günlerde artan düzensiz göçmen hareketliliğinin "Avrupa'ya düzensiz göçmen alınacakmış" şeklinde yapılan provokatif paylaşımlardan kaynaklandığını belirterek, "Söylentiye inanıp organizasyon kapsamında kente gelenlerle ilgili ek tedbirler alındı. İllegal olarak hiçbir şekilde kimsenin ülkemize gelmesine ve ülkemizden de başka ülkelere gitmesini istemiyoruz." dedi.

Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden aralarında oluşturdukları "Umuda yolculuk / Umut kervanı" adlı gruplarda yayılan "sınır kapılarının açılacağı, geçişlere izin verileceği" söylentisine inanan düzensiz göçmenlerin kente gelmeye devam ediyor. Güvenlik güçleri, 4 Nisan Perşembe gecesinden bu yana başlayan düzensiz göçmen hareketliliğinde 2 binin üzerinde göçmen yakaladı.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında var olan tedbirlerini artırdıklarını söyledi.

Son günlerdeki düzensiz göçmen hareketliliğinin "Avrupa'ya düzensiz göçmen kabul edileceği" yönünde yayılan asılsız söylenti üzerine arttığını anlatan Kurt, şunları kaydetti: