HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne'de hamsinin tahtını sardalya aldı

Edirne'de hamsinin tahtını sardalya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

HAVALARIN mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle son günlerde oldukça azalan ve fiyatı 30 lirayı gören hamsiye en büyük alternatif sardalya oldu.

HAVALARIN mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle son günlerde oldukça azalan ve fiyatı 30 lirayı gören hamsiye en büyük alternatif sardalya oldu. Özellikle Çanakkale Boğazı?nda bolca çıkan sardalye, kilosu 15 liradan satışa sunulduğu balıkçı tezgahlarında hem satıcı hem de alıcısının yüzünü güldürdü.
Edirne?de geçtiğimiz haftalarda 5 liradan satışa çıkan ve uğruna kuyrukların oluştuğu hamsinin fiyatı 30 liraya yükseldi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde, daha soğuk olan açık sulara kaçan hamsi, yerini sardalyaya bıraktı. Özellikle Çanakkale Boğazı?ndan bolca çıkan sardalya, Edirne Balık Pazarı?ndaki tezgahlarda 15 liradan satışa sunulunca hem vatandaşın, hem de balıkçı esnafının yüzü güldü.
Hamsinin fiyatının yüksek olmasından dolayı, vatandaşın sardalyeyi daha çok tercih ettiğini söyleyen Edirne Balık Pazarı esnaflarından Hamza Köksoy, "Bugünlerde sardalya bolluğu yaşanıyor. Tezgahların en çok tercih edilen balığı. Karadeniz'de az hamsi çıkıyor. Fiyatı 30 liraya kadar yükseldi. Sardalya şu anda bol çıktığından dolayı kilosu 10 liraya kadar düştü. Hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor" diye konuştu.
Hamsinin çok az çıktığından dolayı pahalı olduğunu belirten balıkçı Feridun Biztiren, "Şu anda hamsi çok az çıkıyor ondan dolayı pahalı. Ancak hamsinin alternatifi olarak sardalya balığımız var. Gelibolu'da bolca çıkıyor. Çok lezzetli bir balık. Yüksek omega içeren bir balık. Sardalyanın bol olmasından dolayı fiyatı da 10 ile 15 arasından satılıyor" dedi.
Edirne Balık Pazarı?nda hamsinin kilosu 30 ile 40 lira arasında, sardalya kilosu 15 lira, istavrit kilosu 20 liradan satılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilirKorkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama: 8 farklı soruşturma açıldı

Elazığ depremine ilişkin 8 farklı soruşturma

Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası! Gözaltına alındılar

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir için korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.