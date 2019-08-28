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Edirne'de iki günde 1220 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Yakalanan düzensiz göçmenlerden 28'inin Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1220 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, iki günde yaptıkları çalışmalarda sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Havsa, İpsala, Meriç, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Suriye, Afganistan, İran, Pakistan, Irak, Somali, Fas, Filistin, Nijerya, Tunus ve Cezayir uyruklu 1220 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerden 28'inin ise Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme'ye aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye zorla geri gönderdiklerini belirtti.

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