Edirne'de kökünden kırılarak yola devrilen ağaç trafiği aksattı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, caddeye devrilerek trafiği engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Kent ormanında bulunan galadiçya cinsi ağaçlardan biri, kökünden kırılarak Pazarkule Sınır Kapısı'na giden Lozan Caddesi'ne devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Ağacın, Edirne Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kesilerek kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Öte yandan ağacın devrilme anı, bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir aracın geçişi sonrası ağacın devrildiği, karşı yönden gelen başka bir aracın sürücüsünün de son anda durarak ağacın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

