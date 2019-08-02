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Edirne'deki narkotik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:19 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden, 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Keşan Adliyesi'ne sevk edilen M.P, S.Ç, Y.Y, S.D, E.D, G.Y, S.A, H.Y. ve M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltında olan 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle dün uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik Yenimescit Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 120,29 gram bonzai, 3,65 gram skunk, 1,54 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu hap tozu, uyuşturucu kullanım düzenekleri, uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt ve poşetler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği fişeği ve 1 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Keşan narkotik operasyon

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