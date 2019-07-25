Edirneli köylülerden 'kömür ocağı' tepkisi

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı 6 köyün ortasındaki 840 hektarlık arazide patlatmalı linyit kömür ocağı kurulmak istenmesine köylüler tepki gösterdi. Birinci sınıf tarım arazisi ve orman vasfı taşıyan alanda kurulacak kömür ocağının başta su kaynakları olmak üzere, tarım ve hayvancılığı bitireceğini savunan köylüler, buna karşı topladıkları bini aşkın imzayı Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karacaali, Altıntaş, Çobançeşme, Karasatı, Maltepe köyleri ile Paşayiğit Mahallesi'nin ortasında yer alan 840 hektarlık alana patlatmalı linyit kömür ocağı kurulmak istenmesi köylüleri harekete geçirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED gereklidir kararı vererek internet sitesinde yayınladığını gören köylüler, başta su kaynağı bulunan, tarım ve hayvancılık yaptıkları alanın kömür ocağı kurularak yok olmaması için harekete geçerek binin üzerinde imza topladı. Söz konusu alanda yaklaşık 26 yıllık kömür rezervi bulunduğunu belirten köylüler, ilerleyen süreçte oluşan tozuşma ve çevresel etkilerle köylerinde yaşanmayacak duruma geleceklerini belirtti. Konuyla ilgili topladıkları imzayı Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne getiren 6 köyün muhtarı, burada basın açıklaması yaparak kurulmak istenen kömür ocağına tepki gösterdi.

'KÖYÜMÜZ BÜYÜK ZARAR GÖRECEK' Çobançeşmesi Köyü Muhtarı Serhat Esatçı, patlatmalı linyit kömür ocağı projesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Projenin köylerine yüksek derecede zarar verebileceğini söyleyen Hesapçı, "Biz bu projeye karşıyız. Köyümüzde tarım ve hayvancılığa büyük zararlar verebileceğini düşünüyoruz. İnsan sağlığına çok daha fazla zarar verebileceğini düşünüyoruz. Olabilecek patlatmayla ilgili tozlanma, titreşim, sarsıntının köyümüze yüksek derecede hasar verebileceğini düşünüyoruz. Çünkü patlatma sahası köyümüz sahasına çok yakın. Bunun için imza topladık. Sadece benim köyümde 200 imza topladık. Umarız yetkililer sesimizi duyar" dedi. Altıntaş Köyü Muhtarı Ali Aktaş da patlamadan kaynaklı olarak köylülerin geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılığın biteceğini söyledi. Aktaş, "Patlatmalı kömür çıkarma işleminden 6 köyümüz etkilenecek. Biz köylüler olarak 5 köyden binin üzerinde itiraz dilekçesi topladık. Bu 6 köyümüzün en birincisi tarım olmak üzere geçim kaynakları hayvancılık ve arıcılık. Bu patlatmadan dolayı bu gelirlerimizi kaybedeceğiz. Buna şiddetle karşıyız. Gereğini yetkililere bildireceğiz" diye konuştu.