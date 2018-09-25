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Edirneli öğrenciler Atatürk ve Fatih'in okuduğu kitaplardan ilham alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:19 | Son Güncelleme

Edirne İl Halk Kütüphanesi girişinde düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu kitaplar köşeleriyle okuyucuların tarihin iki önemli isminin başarılarından ilham alması hedefleniyor

EDİRNE (AA) - Edirne İl Halk Kütüphanesi girişinde düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu kitaplar köşeleriyle okuyucuların tarihin iki önemli isminin başarılarından ilham alması amaçlanıyor.

Cumartesi pazarı yanındaki kütüphanenin giriş kapısının sağ ve sol yanında oluşturulan köşelerde tarihin akışını değiştiren Mustafa Kemal Atatürk ve Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu kitapların listeleri yazılı olarak yer alırken, vitrinde de bu kitaplardan örnekler sunuluyor.

Edirne Valisi Günay Özdemir, kitap köşelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, son dönemde kitap okumayla ilgili toplumda ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi.

Tarihte önemli olaylara imza atan şahsiyetlerin bu başarılarının bir anlamda sırrını gençlere aktarmak için kütüphanede düzenlemeye gidildiğini vurgulayan Özdemir, "Büyük insanların nasıl büyük insan olduğunu, bunun kaynağının ne olduğunu kütüphanenin girişinde bunu göstermek istedik. Bir medeniyeti kuran, İstanbul'u fetheden, bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın nasıl bu aşamaya geldiğini, Atatürk'ün yok olan Osmanlı'dan tekrar Cumhuriyeti nasıl ortaya çıkardığını, bu büyük devleti nasıl kurduğunu çocukların ve gençlerin böyle anlayacağını düşündük" dedi.

Vali Özdemir, okullarda Atatürk ve devlet büyüklerinin tanıtıldığı köşelerin daha canlı ve ilgi çekici olarak düzenlenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Atatürk'ün ne kadar kitap okuduğunu, Edirneli Fatih'in hangi dillerde kitaplar okuduğunu toplumun pek çoğunun bilmediğine dikkati çeken Özdemir, duyarlılığın ve bu tarihin önemli şahsiyetlerin daha iyi anlaşılması için bu düzenlemenin faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

Düzenlenen köşelerde hem Atatürk hem de Fatih Sultan Mehmet'in başarısının özünün yansıtıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun daha duyarlı olması için böyle bir hazırlık yaptık, inşallah gençlerimize örnek olur. Atatürk 3 bin 997 kitap okumuş pek çoğunun köşelerine not almış, yani kitabı sadece okumamış, önemsemiş. Fatih Sultan Mehmet kütüphanesinde 10 binlerce kitap olduğunu her çağdan her medeniyette kitaplar okuduğunu görüyoruz.

Fatih'in, sadece İslam eserleri değil Yunan, Fransız ve diğer medeniyetlere ait eserleri okuduğunu görüyoruz, Atatürk'ün de dünya klasiklerini, doğu - batı medeniyeti kitaplarını okuduğunu görüyoruz. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk böyle bir Cumhuriyeti kurdu, Fatih Sultan Mehmet de farklı medeniyetleri gördüğü için yeni bir medeniyet kurdu."

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Vali Özdemir'in talimatıyla oluşturulan köşelerin, kütüphaneye gelen öğrencilerin Edirneli Fatih ve Cumhuriyetin banisi Atatürk'ün başarılarını daha iyi anlamalarını sağlayacağını düşündüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Özdemir, kitapları inceledi ve kütüphane uzmanlarından bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Edirne Fatih Sultan Mehmet

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