Edremit'te girdiği trafoda feci şekilde can verdi

Olay dün akşam saatlerinde Edremit'in Hekimzade Mahallesi Eski Bayramyeri Caddesi'nde bulunan trafo merkezinde meydana geldi. Arıza kontrolü için gelen UEDAŞ ekipleri, yerde sırt üstü yatan bir kişiyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. UEDAŞ ekipleri ise bölgeye gelen elektrik akımını kesti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

TRAFODA YANGIN ÇIKTI

İtfaiye ekiplerince trafodaki yangın söndürülürken polis ekiplerince yapılan araştırmada elektrik akımına kapıldığı anlaşılan kişinin Ali Ç. (29) olduğu tespit edildi.



Savcının incelemesinin ardından Ali Ç'nin cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ali Ç'nin kablo çalmak amacıyla trafo merkezine girdiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (AA)

