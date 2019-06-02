HABER

Edremit'te kaçak kazıya suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kaçak kazı yapan V.D., suçüstü yakalandı.

Edremit'te kaçak kazıya suçüstü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kaçak kazı yapan V.D., suçüstü yakalandı.
Dereli Mahallesi Eski Kale mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na baplı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. İhbarda belirtilen alana giden jandarma, metal dedektörü ve kazma ile kaçak kazı yapan V.D.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.
Edremit İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheli V.D. sorguya alındı.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Böyle eziyet görülmediBöyle eziyet görülmedi
Kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın adliyedeKocasını bıçakla ağır yaralayan kadın adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

OY kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

OY kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.