Edremit'te kaçak kazıya suçüstü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kaçak kazı yapan V.D., suçüstü yakalandı.
Dereli Mahallesi Eski Kale mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na baplı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. İhbarda belirtilen alana giden jandarma, metal dedektörü ve kazma ile kaçak kazı yapan V.D.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.
Edremit İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheli V.D. sorguya alındı.
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