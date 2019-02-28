HABER

"Efe" kedi patisiyle sahibini yanmaktan kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Adana’da yalnız yaşayan Canan Şengil, evinde gece klimadan dolayı çıkan yangında 8.5 yıldır baktığı "Efe" isimli kedisinin patisiyle vurarak kendisini uyandırmasıyla yanmaktan son anda kurtuldu.

Adana’da yalnız yaşayan Canan Şengil, evinde gece klimadan dolayı çıkan yangında 8.5 yıldır baktığı "Efe" isimli kedisinin patisiyle vurarak kendisini uyandırmasıyla yanmaktan son anda kurtuldu. Şengil, yanan evine kedisiyle gelip gözyaşlarını tutamadı.
Yangın, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 4’üncü katında çıktı. Ev sahibi Canan Şengil (48) gece uyuduktan sonra evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin her tarafını sardı. Bu arada, Canan Şengil’in 8.5 yıldır baktığı Efe isimli kedisi yangını fark ederek hemen uyuyan sahibinin yanına koştu. Canan Şengil’e patisiyle vurarak uyandırmaya çalıştı. Şengil önce her zamanki gibi Efe’nin oyun oynamak istediğini zannetti ancak Efe ısrarla patisiyle kafasına vurmaya devam edince uyandı. Canan Şengil uyandığında dumandan boğulmak üzere olduğunu fark edip hemen kendini dışarı atıp yardım istedi. Bu arada tekrar içeri girerek kedisini bulmaya çalıştı. Ancak kedi korkup banyoya kaçtığı için onu bir türlü bulamadı. Bu arada olay yerine itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Şengil, bulamadığı kedisinin kurtarılması için polis ve itfaiye ekiplerine yalvardı. Kedi içeri giren bir kişi tarafından banyoda bulunarak kurtarılıp sahibine verildi. Şengil kedisinin kurtarılmasıyla derin bir nefes aldı. Ancak Şengil’in evi kullanılamaz hale geldi. Şengil bugünde yanan evine kedisiyle birlikte geldi. Hem kedi hem de Şengil eve girer girmez gece yaşanan korku dolu anlar tekrar yaşadı. Kedi korkarken Şengil ise gözyaşlarına boğuldu. Şengil yanan evinin oturma odasında oturup uzun süre kedisine sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Şengil, kedisinin hayatını kurtardığını yangın çıktığında kafasına patisi ile vurarak uyandırdığını belirterek, "Efe efeliğini yaptı beni kurtardı. Hayvanlara işkence yapanlar öldürenler bunu görsün onlar da bir can. Efe olmasa ben hayatta olmayacaktım. Beni kurtardıktan sonra Efe’yi bir türlü bulamadım çok korktum ama bulununca çok sevindim. Benim bütün eşyalarım yandı ancak Efe kurtulduğu için çok mutluyum" dedi.
Canan Şengil bir kuaför yanında çalışıyor ancak evi tamamen yandığı için zararı karşılayacak maddi durumu yok. Şengil, şimdi yanan eşyalarına nasıl alacağını ve evi nasıl tadilat ettireceğini düşünüyor.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan 28 Şubat açıklamasıAK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan 28 Şubat açıklaması
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltıGaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.