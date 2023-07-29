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Efekan'ın intihar ettiği tüfeğin arkasından silah kaçakçılığı çıktı! 1 kişi gözaltına alındı

29.07.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 18 yaşındaki Efekan Ender, çalıştığı oto tamirhanesinde ruhsatsız pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Soruşturma kapsamında Efekan'ın ölmeden 3 gün önce 7 bin TL karşılığında tüfeği temin ettiği halk otobüsü şoförü Ümit Ö.'nün evine düzenlenen operasyonda 21 tüfek ve 8 tabanca ile 2 bin 661 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Efekan'ın intihar ettiği tüfeğin arkasından silah kaçakçılığı çıktı! 1 kişi gözaltına alındı

Marmaris'in Çamdibi Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde dün saat 09.00 sıralarında oto tamirhanesini açan iş yeri çalışanları Efekan Ender'i kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başına pompalı tüfekle ateş ederek öldüğü belirlenen Ender'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Efekan Ender'in cep telefonunu incelemeye aldı. Ender'in WhatsApp üzerinden kendi yaşıtı arkadaşları ile silah ticaretine yönelik yazışmalar yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri, Ender'in intihar ettiği ruhsatsız pompalı tüfeği satın aldığı kişinin halk otobüsü şoförü Ümit Ö. olduğunu belirledi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan 1 torna tezgahı, 21 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1 tabanca ve 2 bin 661 fişek ele geçirildi.

Efekan Ender'in intiharda kullandığı tüfeği, 3 gün önce 7 bin liraya satın aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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