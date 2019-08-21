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Efeler turp gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı sağlık kontrollerini tamamladı.Bu sezon TVF Efeler Ligi’nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybolcuları sağlık kontrolünü tamamladı.

Efeler turp gibi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı sağlık kontrollerini tamamladı.
Bu sezon TVF Efeler Ligi’nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybolcuları sağlık kontrolünü tamamladı. Yeşil-beyazlıların sağlık sponsoru VM Medicalpark Hastanesi’nde yapılan kan tetkiklerinin ardından voleybolcular efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, iç hastalıkları kontrollerinden geçti. Yapılan taramalarda sporcuların her hangi bir sağlık problemi bulunmadı.

Efeler turp gibi

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